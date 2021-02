V čem tedy vidíte hlavní problém u mladých hráčů nejen v reprezentaci?

Spíš jde o to, o čem už bylo napsáno hodně od lidí, co se věnují hokeji nebo práci s mládeží. Je potřeba změnit systém jak v seniorských, tak juniorských soutěžích. S tím naprosto souhlasím.

Jak změnit?

V těch soutěžích nemůže hrát třicet týmů, když ty hráče prostě nemáme. Pokud není kvalitní soutěž a junioři nemají kolem sebe konkurenci, upadají. Tohle je jedna z věcí, která se musí změnit. V juniorce jsou teď prostě nekvalitní zápasy, proto od těch hráčů pak nemůžeme očekávat velké výsledky na mezinárodní scéně.

Kouč Pešán už dřív kritizoval přístup klubů k mladíkům. Jak na to nahlížíte?

Nemyslím si, že kluby mají špatný přístup k hráčům. Všechny dělají co můžou, chtějí mít kvalitní hráče, které si vychovávají a dělají s nimi spoustu práce. Pak je to ale taky o přístupu jednotlivých kluků. Když nejsou motivovaní a nechtějí něčeho dosáhnout, těžko se v klubu s nimi dá pracovat ještě líp. Hráči to musí mít v sobě. Dnešní doba je ale taková, že málokdo z nich jde na krev a snaží se něčeho dosáhnout.

Třeba v Kometě dostávají mladíci dostatek prostoru?

Samozřejmě, je to tady dlouhodobý proces. A nejen v Brně, ale i v Plzni, Třinci nebo ve Spartě. Myslím si, že v dnešní době kluby dávají větší šanci mladým, než tomu bylo dřív. I když se třeba hned nechytnou, tak se s nimi pracuje. My když jsme byli mladí, tak jsme přišli do áčka, bylo tam jedno místo a na něj pět mladých. Nikdo nám nic zadarmo nedal, museli jsme si to urvat na tréninku nebo čekat na šanci. Dneska se mladí podporují, tlačí se tam.

Ještě před dvěma roky jste s nimi byl na ledě a v kabině. Pozoroval jste, že jste i v tom věku chtěl třeba uspět víc než oni?

Rozhodně, a na tom se shodne spousta lidí. Do A týmu přijdou někteří mladí kluci a jde vidět, že to mají v hlavě nějakým způsobem srovnané, trénují víc než ostatní, snaží se makat, dají si říct a pak to zúročí. Jsou tam ale i takoví, kterým stačí, že se dostali do áčka, že tam vůbec nakoukli. Taková větší chuť prorazit, něco dokázat, ta tam chybí. Jsou zkrátka uspokojeni s minimem.

Promlouval jste k nim jako zkušený hráč v týmu?

Ano, ale pomáhá to jen u některých typů. Někdo pochopí, někdo to ví už sám od sebe. Jsou ale taky případy, že hráči vůbec neslyší a neuvědomují si nic, nebo třeba až za rok za dva.

Trenér Pešán ale také veřejně zkritizoval přístup Michala Teplého. To považujete vůči mladému hráči za správné řešení?

Tyhle věci by se měly řešit spíš za zavřenými dveřmi. Popovídat si o nich v klubu nebo na APKLH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje – pozn. red.). Nebylo šťastné to ventilovat ven a kritizovat ho veřejně. To ničemu neprospělo.

Naopak pochvalu teď sklízí obránce Komety Filip Král, který ve Švédsku odehrál první reprezentační zápasy. Jak hodnotíte jeho posun?

Pamatuju si ho z Brna jako mladíka, když s námi trénoval a naskočil do pár zápasů. Pak odešel do juniorky do Ameriky a hodně se posunul. Je pořád mladý a udělal velký progres. Je důkazem, že výchova v klubech není až tak špatná. Je pár kluků, kteří si jdou za svým cílem. Filipovi fandím a doufám, že se prosadí i v NHL. Má velice dobře nakročeno.