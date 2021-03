Vláda plzeňského kanonýra Milana Gulaše je u konce. Jeho tříletá dominance na vrcholu tabulky bodování střelců zaslouží velký obdiv, avšak letošní ročník patřil moravským snajprům.

Kdo z nich bude slavit? Obě ofenzivní rakety zažívají mimořádnou sezonu. Střílejí branky, tvoří hru v přesilovkách a nebojí se obětovat ani ve vlastním oslabení. Jednomu pomáhají ke skvělým číslům góly, druhý se opírá o skvělou spolupráci s parťákem ve své formaci.

Kanadské bodování extraligy:

1. Peter Mueller (Brno) 29+33 62

2. Martin Růžička (Třinec) 19+42 61

3. Petr Holík (Brno) 12+38 50

4. Michal Řepík (Sparta) 25+25 50

5. Matěj Stránský (Třinec) 32+18 50

V čem se liší?

Případ Mueller. Brněnský zástupce již po nedělním utkání v Hradci Králové jednoho milníku dosáhl. Překonal rok starý rekord Libora Hudáčka (slovenský útočník, pozn. aut.), který se stal s šedesáti body nejproduktivnějším cizincem v historii základní části elitní soutěže. Mueller jich má nyní na kontě šedesát dva (29+33), čímž se v novém týdnu usadil do královského křesla zahraničních hráčů.

Dvaatřicetiletý rodák z Minnesoty navíc útočí také na titul mezi střelci, na Růžičkova spoluhráče Matěje Stránského ztrácí pouze tři branky. V neděli přidal jeden gól, jednu asistenci a výrazně tak pomohl k páté výhře Komety v řadě. „Jestli se na něj dá hrát ještě víc, to nevím. Už teď má ten čas na ledě vysoký, ale říká, že by něco navíc ještě zvládl. Snad se mu to povede vyhrát,“ pobaveně líčil spoluhráč Silvester Kusko.

Případ Růžička. Ne že by nedával góly, ale spíš je parťákům připravuje - jeho čísla totiž tvoří především asistence (18+43). Na druhou stranu se třinecký útočník podílí na velké většině gólových zásahů, boduje v přesilovce i při hře pět proti pěti.

A ve srovnání s Američanem má výhodu šesti zápasů k dobru, po delší době se totiž konečně vyhnul zraněním a v letošním ročníku nevynechal jediný start. „Martin má v útoku po ruce špičkové parťáky, navíc doplněné o ofenzivního obránce Martina Gernáta, takže si myslím, že ještě nějaké body udělají. Kdepak, s Růžičkou se musí v tomto souboji stále počítat,“ tvrdí hokejový expert Martin Hosták.

Důležitý je i los

Zajímavostí je, že oba vyšlou v průměru stejný počet nahrávek na střelecké pokusy. Kde jen ten rozdíl? Jednoznačně ve střelci. V Třinci pálí ostrými právě Stránský, v Kometě je na tom dvojice Holík – Zaťovič výrazně hůř.

I tak se tito dva kanonýři nacházejí v nejnebezpečnějších formacích celé extraligy při stejném počtu hráčů na ledě. Elitní útok Třince dal letos 26 gólů, ten brněnský zase 23. Žádné jiné trio se v soutěži přes dvacet vstřelených branek nedostalo.

V současné chvíli hraje situace více do karet Muellerovi, který drží v posledních utkáních úchvatný průměr dvou bodů na zápas. Pokud si v závěru sezony uhlídá tato čísla, měl by své vedení udržet. Navíc má nejvyšší ice-time (23:10) napříč celou soutěží. Je využíván více než obránci, což je doslova unikát. Na Muellerovi visí Kometa daleko víc než Třinec na Růžičkovi. Má své místo jak v přesilovce, tak i oslabení. Třešničkou na dortu je spolupráce s prvním útokem, který se aktuálně nachází v nejlepší formě za celý ročník.

Oba celky čekají poslední tři zápasy v rámci základní části. Brno odehraje dva duely doma proti Olomouci a Pardubicím, poslední venkovní klání je čeká na ledě věčného rivala Sparty. Třinečtí Oceláři budou hájit jednobodový náskok v čele tabulky, a stejně jako Kometa hrají dvakrát doma a jednou venku. Do Werk Arény dorazí papírově slabší týmy z Litvínova a Mladé Boleslavi a na poslední kolo míří lídr do Českých Budějovic, které s jistotou zakončí letošní ročník na posledním místě.

Je jasné, že triumf pro nejužitečnějšího hráče soutěže poputuje na Moravu, poslední hrací týden extraligy však napoví, zda se vydá na sever, či na jih.