Má dar, díky kterému dokáže odčarovat v podstatě každou zamčenou defenzivu. Ruce Petra Holíka jsou vůbec jedny z nejšikovnějších v extralize. Poslední dva ročníky je klíčový hráč Komety. Nevysoký hokejový útočník se ale momentálně nachází na seznamu zraněných.

Petr Holík | Foto: Deník / Attila Racek

Což je pro brněnský celek tuze nepříjemná zpráva. Holík se zranil při demolici Karlových Varů 9:1. Obrovitá výhra s kyselou příchutí. Co se vůbec stalo? Elitní centr brněnské ofenzivy ve druhém dějství nekoordinovaně narazil do mantinelu. Odnesla to levá noha. „Když jsem to viděl, myslel jsem, že má po sezoně,“ líčil asistent kouče Komety Kamil Pokorný.