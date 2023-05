Čeští hokejisté se sešli v Brně na třetí týden přípravy před mistrovstvím světa v Rize a Tampere už i s kapitánem loňského bronzového týmu Romanem Červenkou z Rapperswilu, který bude nosit céčko na dresu i letos. Nechyběly tři posily z NHL a čtyři hráči poraženého semifinalisty extraligy Pardubic. V úterý doplní tým také brankář Marek Langhamer z Ilvesu Tampere a v pátek brankář Karel Vejmelka z Arizony. Ve čtvrtek čeká svěřence Kariho Jalonena duel Euro Hockey Challenge ve Vídni proti Rakousku a v sobotu odveta v Brně.

Roman Červenka se v pondělí připojil k české reprezentaci. | Foto: ČTK

Jako první posily ze Severní Ameriky se do přípravy zařadili beci David Jiříček se Stanislavem Svozilem z Columbusu a útočník Martin Kaut ze San Jose. Z Pardubic pozval Jalonen s asistenty Liborem Zábranským starším a Martinem Eratem obránce Tomáše Dvořáka, Jana Košťálka a útočníky Tomáše Hyku a Lukáše Sedláka. Forvard Dominik Kubalík z Detroitu se zařadí až příští týden v Brně před Českými hrami.

Červenka se po sezoně, která s Rapperswilem skončila před měsícem po čtvrtfinálovém vyřazení ve švýcarské lize s Zugem, dohodl s Jalonenem podobně jako loni na pauze. „Mluvil jsem s Červusem hned, jak mu skončila v klubu sezona. Dohodli jsme se, že si trošku odpočine. Potom začal trénovat ve Švýcarsku a teď v Praze. Teď se připojil a samozřejmě víme, že máme v šatně dobrého lídra a kapitána," řekl novinářům Jalonen.

Sedmatřicetiletý nejproduktivnější i nejužitečnější hráč loňského MS se chce co nejrychleji dostat do zápasové tempa na šampionát, který začne v pátek 12. května duelem se Slovenskem. „Po dlouhé době na tréninku s týmem, takže jsem se dobře zpotil. Dobrý trénink, je příjemné být zpátky v české kabině. Nějakou dobu jsem zůstal s rodinou ve Švýcarsku, syn chodí do školy, takže nemohou přijet do Čech a minulý týden jsem se vrátil zpátky do Prahy. Tak jsem párkrát trénoval na ledě a jinak na suchu pořád. Uvidíme, jak to půjde," podotkl Červenka.

Čeští hokejisté dosud sehráli v přípravě v Euro Hockey Challenge čtyři zápasy. Porazili Německo v Kasselu 6:2 a ve Frankfurtu nad Mohanem 5:1 a Slovensko v Ostravě 5:1 a 3:2 po samostatných nájezdech. Před šampionátem je čeká ještě pět utkání: po dvojzápase s Rakušany se utkají na Českých hrách s Finskem, Švédskem a Švýcarskem.

„Je skvělé, že jsme zase v plné práci. Mámě několik nových hráčů v kádru, musíme s nimi být trpěliví. S některými hráči, jako je Kaut či Svozil, musíme pracovat individuálně, aby poznali náš systém hry. Zápas je ve čtvrtek, takže na to máme čas," řekl Jalonen.

Zároveň s generálním manažerem Martinem Havlátem zjišťuje možnosti dalších posil ze zámoří. Na farmě Arizony v Tucsonu skončila sezona obránci Ronaldu Knotovi. „Martin Havlát ho bude kontaktovat a uvidíme," řekl Jalonen. Střelec Martin Frk ze záložního týmu St. Louis Springfieldu se podle Jalonena k týmu nepřipojí. Sleduje také vývoj finále extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové. „Ale jména říkat nebudu," doplnil finský kouč.