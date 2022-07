OBRAZEM: Svozil a spol. se chystají na bizarní vrchol roku v Lužánkách

První část brněnského kempu zakončuje v pátek hokejová reprezentace do dvaceti let ve Sportcentru Lužánky. Připravuje se na srpnový světový šampionát v kanadském Edmontonu. Znovu se junioři sejdou v Brně už v neděli, druhý kemp na jihu Moravy potrvá do středy. Ve čtvrtek se družina nového trenéra Radima Rulíka, jemuž asistují Marek Židlický a bývalý kouč Komety Jiří Kalous, přesune do Finska, kde sehraje první přípravné zápasy s domácí reprezentací a Švýcarskem.

Trénink hokejové reprezentace do 20ti let U20 v brněnské hale Techniky. | Foto: Deník/Jiří Sláma