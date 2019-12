Vánoční akce s názvem Christmas Game je zaměřena především na rodiny s dětmi. „Poprvé jsme tuto akci uspořádali loni a ohlasy na ni byly velice pozitivní,“ uvedl Pavel Kubica, předseda klubu VSK Technika Hokej Brno.

Program začne čtvrt hodiny před polednem utkáním Ligy juniorů mezi Technikou a reprezentací Polska do 18 let. Od 13 hodin bude v provozu hokejová střelnice, prodej suvenýrů, ochutnávka vánočního punče a na ledě se představí nejmenší hráči brněnského klubu.

Vrcholem celodenního programu bude utkání Finsko – Německo, v němž se představí reprezentační výběry do dvaceti let. Pro ně je to generáka před mistrovstvím světa této věkové kategorie, které pořádají na přelomu roku Ostrava a Třinec. „Pořadatelé šampionátu nás oslovili s tím, jestli bychom byli schopni zajistit soustředění finskému týmu. Ten u nás bude trénovat od 19. do 25. prosince a jeho součástí je duel s Německem,“ vysvětlil Kubica přítomnost úřadujících světových šampionů v Brně.

V nominaci finského týmu je celkem 17 mistrů světa v kategorií do dvaceti a osmnácti let, 21 hráčů výběru už bylo draftováno do NHL a trenéry mužstva jsou legendy světového hokeje Raimo Helminen a Tuomo Ruuttu. Největší hvězdou německého celku by měl být obránce Moritz Seider, šestka letošního draftu NHL.

Vstupenka na utkání Finsko – Německo je zároveň lístkem do tomboly a je možné ji zakoupit v předprodeji na sekretariátu klubu. Na všechny doprovodné akce je vstup zdarma.