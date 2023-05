Platí za jednoho z nejperspektivnějších českých hokejových obránců na domácí scéně. Nyní pětadvacetiletý krajánek ze Zlína Daniel Gazda poprvé natrvalo opouští rodné město. Stěhuje se sice jenom o sto kilometrů západněji do Brna, ale v Kometě ho čeká jiný svět. V ambiciózním jihomoravském klubu si zase zahraje extraligu, tentokrát před náročným brněnským publikem.

Daniel Gazda (na snímku vlevo) si 11. prosince 2022 zahrál při hostování v Českých Budějovicích proti Kometě, a na porážce svého budoucího týmu se podílel gólem. Motor vyhrál 3:1. | Foto: Deník/ Redakce

„Pro Kometu jsem se rozhodl i proto, že jsem se nechtěl stěhovat někam dál po republice. Kometa je blízko Zlína a navíc velkoklub,“ říká Gazda, který v úterý se svým novým týmem zahájil suchou přípravu.

O vašem přesunu do Brna se vědělo dlouhou dobu, kdy jste se s Kometou domluvil?

Ano, řešilo se to už před časem, nechci to konkretizovat, ale bylo to v řádech měsíců. Rozhodlo také to, že jsem hrál pod panem Modrým (Jaroslav Modrý – asistent trenéra Komety – pozn.red.) v Českých Budějovicích, takže ví, co ode mě může očekávat a já zas vím, co čekat od něj.

Nastínili vám už trenéři vaší roli v týmu?

Zatím je ještě na to hodně času, nějakou představu mají trenéři, nějakou já. Máme na domluvu celé léto. Samozřejmě se vše bude taky vyvíjet od mojí výkonnosti.

Hovoříte o Kometě jako o velkoklubu. Berete ji tak opravdu, i když v posledních letech nepřešla přes čtvrtfinále?

Ano, vnímám ji tak. Se Zlínem jsme hrávali derby s Kometou a vždy přišlo hodně lidí, byl to v tomto regionu svátek a pro mě je čest, že si teď za Kometu zahraju.

Vary? Nemají na rozdíl od Komety ambice, chci se vyrovnat Furšínovi, říká Lukeš

V Brně jste dalším hráčem ze Zlína, potkáváte tady Petra Holíka, Zdeňka Okála, Petr Kratochvíl hrál v uplynulém ročníku taky za Zlín, bavil jste se s nimi?

Samozřejmě jsem se s nimi bavil, ale taky jsem volal s Ondřejem Němcem, který tady zažil tu úspěšnou éru (dvakrát vyhrál extraligový titul - pozn.red.). Chtěl jsem slyšet jeho názor. Ondra mi říkal, že tu zažil krásné roky, chtěl bych něco podobného prožít taky. Brno podobně jako Zlín žije hokejem..

Berete angažmá v Kometě i jako možnost vrátit se do reprezentace, kterou jste okusil v sezoně 2020/2021?

Z první ligy je nemožné dostat se do národního týmu, ta soutěž není tak kvalitní. Z extraligy je tam samozřejmě blíž, ale na reprezentaci teď opravdu vůbec nemyslím.

S jakými ambicemi jste vlastně přišel do Komety?

Ambice nějaké mám, ale zatím o nich nechci mluvit, protože se to nevyplácí. Chci s týmem zažít úspěch.

S angažmá v Brně se pojí také tlak, klub je pod drobnohledem. Připravujete se na to?

Byl to jeden z faktorů, který jsem řešil, než jsem v Kometě podepsal. Vím, že ten tlak bude větší, ale už v této sezoně ve Zlíně jsme hráli chvíli na spodku tabulky a nebylo to nic příjemného.

Člověk si připadá jako trouba, hlesl Berkovec po debaklu s Baníkem

Dosud jste až na krátká hostování v jiných klubech celou kariéru nastupoval ve Zlíně, cítíte teď nostalgii?

Pořád je to můj domov, takže loučení bylo těžké. Zas na druhou stranu po nějaké době jsme uhráli úspěch, i když to bylo v první lize (Zlín soutěž vyhrál – pozn.red.). Na odchod jsem se ale připravoval delší dobu.

Povedlo se vám už zapomenout na nepovedenou baráž o extraligu, kterou jste prohráli s Kladnem 0:4 na zápasy?

Na to jsem se snažil rychle zapomenout, protože to bylo jen o jednom týmu.

Sezona se vám tak ale pořádně protáhla, stihl jste si vůbec odpočinout, když se od úterý už připravujete s Kometou na nový ročník?

Toho času opravdu nebylo hodně, zvlášť, když jsme se s přítelkyní stěhovali do Brna, ale krátkou dovolenou jsme stihli. Chtěl jsem se zapojit do přípravy hned od prvního dne a nemít úlevy, hodlám se co nejrychleji aklimatizovat.

Brno už znáte, nebo je pro vás neznámé?

Ve městě jsem nikdy pořádně nebyl, ale bude ještě spousta času ho poznat.

Daniel Gazda

Narozen: 13.8.1997

Post: obránce

Současný klub: Kometa Brno

Bývalé kluby: Zlín, Vsetín, Hodonín, Přerov, Poruba, Ilves Tampere, České Budějovice

Úspěchy: mistr Chance ligy (2023), nejlepší obránce Chance ligy (2023), bronz z finské ligy (2022)