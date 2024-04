Kanón Komety z obrany odchází. Gazda se vrací na sever

Do posledního kola základní části hokejové extraligy bojoval o gólový rekord mezi obránci. Ten šestadvacetiletému zadákovi Komety Danielu Gazdovi utekl o jednu branku, když místo osmnácti gólů zaznamenal sedmnáct. Přesto zlínský rodák prožil v Brně úspěšnou sezonu, díky níž se vrátil i do reprezentace. V Kometě ale pokračovat nebude, vrací se do finského celku Ilves Tampere, kde už krátce působil před dvěma roky. Finský klub to uvedl na svých webových stránkách.

Daniel Gazda za své roční působení zanechal v Kometě výraznou stopu. | Foto: HC Kometa Brno/Markéta Křížová