Co podle vás stojí za vzestupem brněnského týmu? Podle mě to dělá vnitřní pořádek. Vedení zatlačilo, dalo hráčům nůž na krk, ať buď začnou hrát, nebo ať si hledají angažmá. To je podle mě příčina, že se výkony zvedly. Na úplnou špičku to ale Kometě nestačí.

Jak je možné, že někdo nehraje na maximum v tak sledovaném klubu, jako je Kometa, kde jde cítit silný tlak fanoušků?

Je to o konkrétním hráči, jak se dokáže vyždímat. Každý člověk si rád uleví. Samozřejmě kdyby ti hráči byli o dvě třídy lepší než zbytek mančaftu, tak se to na výkonnosti tak neprojeví. Abyste odevzdal sto procent, musíte donutit hlavu, což někdy není jednoduché.

Jaký je potenciál Komety?

Možná právě v urputnějším hokeji, odevzdat týmový výkon, což se pojí s generační obměnou. Hráči, na kterých to stálo, jsou pryč nebo jim tikají hokejové hodiny, když to řeknu takto. Ti už lepší nebudou. Taková změna se ovšem týká všech úspěšných mančaftů. Když skončí zlatá éra, musí se s obměnou počítat a tomu uzpůsobit shánění hráčů a taky výchovu vlastních talentů. Což jde ruku v ruce.

Jackpot i univerzál. Rozvážnější Kometa je s posilami spokojená

Jak velký podíl na sérii výher má brankář Jakub Sedláček?

Nemyslím si, že je to v Kometě o gólmanovi, ale o tom co předvádějí hráči před ním. Brankář se může jmenovat Belfour nebo Osgood (Ed Belfour a Chris Osgood, bývalí slavní gólmani NHL – pozn. red.), ale když mu mančaft nepomůže, tak přestože něco chytí, vždy bude za pitomce. Samozřejmě jiná věc je, pokud brankáři pouští laciné góly z půlky hřiště. To ale nebyl případ Komety.

Pomohl příchod Libora Zábranského na střídačku po první reprezentační pauze?

Když máte za zády šéfa, který vám dává smlouvu a peníze, dýchá vám za krk, je to samozřejmě důvod začít se trochu smýkat. Myslím si ale, že Libor by to zvládl i čistě z pozice majitele. Přestože toho má dost, jde vidět, že ho trénování baví. Sám ale ví, že pracuje s týmem, který není úplně na nejvyšší příčky.

Bude fungovat spojení silné trenérské osobnosti Jiřího Kalouse a dominantního šéfa Libora Zábranského celou sezonu?

Každý trenér je individualista, rád si rozhoduje o věcech sám, ale i v nároďáku už je standard, že rozhodnutí neleží na jednom muži. Jde o kolektivní věc. Takže v tomto problém nevidím.