První start, první vyloučení, první kanadský bod a nakonec i první výhra v NHL. Vysněná noc pro Stanislava Svozila dopadla famózně. Přerovský odchovanec přispěl k domácí výhře Columbusu nad Pittsburghem 3:2 asistencí u gólu Bemströma, díky kterému se šlo do prodloužení.

„Splněný sen. Bod je hezký, ale vyhrál jsem můj první zápas. Takže je to neskutečné, nemůžu tomu uvěřit,“ řekl dvacetiletý bek po utkání.

Debut Stanislava Svozila

1 asistence

1 kanadský bod

0 +/-

1 střela

1 hit

1 zblokovaná střela

19:13 ice time

Sidney Crosby, Jevgenij Malkin nebo třeba Mikael Granlund. To byla jména, která při své premiéře potřeboval Svozil udržet na uzdě. Nastoupil ve třetí obranné dvojici s Billym Sweezeyem s číslem 81 na zádech.

V první třetině sledoval z trestné lavice využitou přesilovku hostů, po čtyřech a půl minutě hry mu asi nebylo nejlépe. Na začátku druhé třetiny ale Blue Jackets srovnali a najednou bylo vše jinak.

„Získal jsem více sebevědomí a vše najednou šlo lépe. V útočném pásmu jsme hráli s pukem, měli jsme tam pár dobrých akcí. Dominovali jsme,“ řekl 20letý Svozil.

Se stříbrem na skok doma. Mix emocí, oslavíme to na jaře, hlásí Ryšavý a Svozil

Jeho velký moment pak nastal v čase 56:35. Český obránce dostal prostor i v přesilovce – tak, jak je zvyklý. Posunul puk na dalšího debutanta Mikaela Pyythiu, který krásným pasem našel Bemströma – 2:2, první Svozilův kanadský bod v nejslavnější lize světa.

„Je to pro mě zvláštní chvíle. Všechno je to ale díky Mikaelovi Pyythiovi, to byla opravdu skvělá přihrávka, děkovat můžu jemu,“ usmíval se Svozil.

Poděkovat mohl i hvězdnému Johnny Gaudreauovi, který v prodloužení rozhodl o poměrně překvapivé výhře nejhoršího týmu Východní konference, který duel pojal spíše jako přípravné utkání. Šanci dal kromě Svozila dalším třem borcům, kteří zapsali první start v NHL.

To ale rozhodně negativně neovlivnilo návštěvu v Nationwide Areně, kam zavítalo přes 18 000 diváků včetně rodičů Stanislava Svozila. Ti dorazili z Troubek a věděla o nich i televize.

Svozil byl každopádně při svém debutu jednou z hvězd večera – během tradičního uvítání dostal během přímého přenosu ze všech nováčků největší prostor.

„Jeho rodina dorazila z České republiky a Stanislav právě zakončil juniorskou kariéru v Regině. Dorazil den před zápasem poté, co měl telefonát v úterý brzo ráno. Jdeš do NHL, slyšel a byl šťastný jako blecha,“ zmínil americký komentátor během utkání.

Talentovaný člen úspěšné hokejové rodiny se stal po Tomáši Kundrátkovi druhým přerovským odchovancem, který zapsal start v nejslavnější lize světa. Svozilova pohádka pokračuje v noci z pátku na sobotu, duel Columbusu s Buffalem navíc odvysílá v přímém přenosu i česká televize Nova Sport 1.

