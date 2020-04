Brňané nezačali ročník úplně špatně. První dva zápasy sice prohráli, ale následující dva pak vyhráli. Vždyť v předcházející sezoně po návratu do extraligy na první vítězství čekali do dvanáctého kola.

Jenže po dvou výhrách přišlo doslova domácí vystřízlivění. „Nabádali jsme hráče, že musíme hrát stejně jako v předchozím zápase s Litvínovem. Měli jsme hrát s maximální pokorou a nasazením. Od prvního střídání nám to však chybělo. Neměli jsme pohyb,“ zlobil se po duelu brněnský kouč Vladimír Jeřábek.

Jeho svěřenci totiž doma dostali sedm branek a žádnou nedali. „Žádná hezká slova v kabině po takovém výkonu nepadala. Od první minuty jsme byli horším týmem a nezasloužili jsme si vyhrát. Jestli jsme si ale zasloužili prohrát 0:7, to nevím,“ líčil brněnský forvard Ivan Huml.

A měl i jednoduché vysvětlení, proč Kometa dostala tolik branek. „Zařídily to přesilovky. Třikrát jsme Vary pustili do početní výhody pět na tři a soupeř toho využil. Prostě to byl od nás špatně odehraný zápas,“ vzpomínal Huml, který do Komety přišel v předchozím ročníku.

Kometa měla už přece jen o něco konsolidovanější mančaft. Vždyť v sestavě proti Varům byla jména jako gólmani Jiří Trvaj a Sasu Hovi, zadák Tomáš Malec, forvardi Petr Hubáček a Marek Kvapil. Přitom v předchozí sezoně se na jihu Moravy protočila pěkná řádka hokejistů.

Mužstvo tedy sílu mělo, jen proti Varům to prostě neklaplo. Ale jak již bylo zmíněno, z porážky se poučilo, což dokazuje fakt, že v následujících desíti utkáních prohrálo jen třikrát. A to hned další duel odehrálo na ledě Sparty, kterou v předešlé sezoně ani jednou nezdolalo. Ale odplata měla teprve přijít.

Jak to dopadlo? To si osvěžíte v dalším díle seriálu.

Kometa Brno - Karlovy Vary 0:7



Branky a nahrávky: 25. Hruška D. (Sailer, Pech), 29. Skuhravý (Kumstát), 30. Nosek (Gřegořek, Kumstát), 42. Pech (Hruška D.), 49. Gřegořek (Skuhravý), 54. Skuhravý (Hruška D., Nosek), 60. Hruška D. (Sailer, Mensator). Rozhodčí: Turčan, Hodek – Bejček, Charvát. Vyloučení: Vyloučení: 12:8, navíc Hubáček (KOM) 10 min. Využití: 0:5. V oslabení: 0:1. Diváci: 7200. Střely na branku: 25:29. Průběh utkání: 0:7.



Kometa: Trvaj – Houdek, Richter – Mojžíš, Stehlík – Protivný, Malec – Zubíček, Bičánek – Balej, Brabenec, Veselý – Procházka, Hubáček, Svoboda Jaroslav – Huml, Kvapil, Svoboda Jakub – Hruška Radim, Pospíšil, Erat.



Karlovy Vary: Mensator – Nosek, Čutta – Sloboda, Gřegořek – Kokko, Parýzek – Dobroň, Prošek – Kumstát, Skuhravý, Zaťovič – Hřebejk, Pech, Sailer – Hruška David, Dej, Košťál – Saarinen, Melenovský, Skladaný.