Do vedení se poprvé dostali ve druhé minutě a i když celé utkání vedli, nakonec se strachovali o výsledek. Olomouc si v závěrečné minutě vytvořila drtivý tlak, z něhož nejprve snížil Lukáš Nahodil a následnou stoprocentní šanci Lukáše Klimka zneškodnil brněnský gólman Karel Vejmelka. „Šlo o důležitý moment, při němž jsme měli i štěstí. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Olomouc předtím vyhrála čtyři venkovní v zápasy v řadě a i tady potvrdila dobrou formu,“ poznamenal asistent brněnského trenéra Kamil Pokorný.

Do střelecké listiny se zapsali hráči ze třech formací, gólově naprázdno vyšla jen první. Skóre zápasu otevřel už ve druhé minutě Jakub Lev, o jehož odchodu se v Brně mohutně šuškalo. Domácí až do konce duelu vedení nepustili, dvakrát si vypracovali dvougólový náskok, ale Hanáci se dokázali dotáhnout na rozdíl jediné branky. „Nevím, proč naše zápasy končí obvykle velmi těsně. Naši soupeři jdou na doraz a je to napínavé. Musíme zkrátka vždy i v takových vyrovnaných kláních dostat zápas do vítězného konce,“ poznamenal střelec vítězné branky Lukáš Kucsera.

Brněnský forvard obral o puk obránce Davida Škůrka a následně překonal brankáře hostí Jana Lukáše. „Viděl jsem, že puk vypadl na Škůrka, šel jsem mu zavřít přihrávku. Poslal puk nečekaně přímo na mě. Ten se odrazil ode mě, dostal jsem se za něj a trefil jsem to,“ líčil Kucsera.

Kometa vzápětí přečkala závěrečný tlak a poprvé za měsíc vyhrála za tři body. „Máme z nich radost. Musíme se připravit na další zápas a potvrdit výhru,“ řekl osmadvacetiletý útočník.

Hosté sice odjížděli bez bodu, ale ne se svěšenými hlavami. „Nebyl to z naší strany špatný výkon. Celé utkání jsme dotahovali a málem se nám povedlo vyrovnat,“ uvedl trenér Olomouce Zdeněk Moták.

Kometu čeká už ve čtvrtek od šesti hodin večer repríza semifinále jarního play-off na ledě Liberce. Pokud Brňané zkrotí Bílé Tygry a vyhrají v normální hrací době, přiblíží se jim v tabulce na rozdíl jediného bodu.

Kometa Brno - Olomouc 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. Lev (Štencel, Hruška), 22. L. Horký (Plekanec), 26. Orsava (P. Holík, Zaťovič), 49. Kucsera – 24. Nahodil (Irgl, P. Musil), 46. Skladaný (Burian), 60. Nahodil (Švrček)

Rozhodčí: Hodek, Micka – Lučan, Kis.

Střely na branku: 26:31

Zblokované střely: 7:11

Vyloučení: 1:2

Využití: 1:1

Diváci: 7204.

Kometa Brno: Vejmelka – Svozil, Němec, Pyrochta, Baranka, Gulaši, Štencel, Bartejs – Zaťovič (C), Holík, Svačina – Jenyš, Plekanec (A), Horký – Orsava, Hruška, Lev – Dočekal, Kusko, Kucsera.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), Dujsík, Škůrek – Strapáč, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, Musil – Olesz, Knotek (A), Tomeček – Burian, Handl, Skladaný.