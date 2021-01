Zatímco v úterním duelu v brněnské DRFG Areně nabídli drama až do poslední minuty, druhý duel ve čtyřech dnech dopadl jednoznačně. Po předchozí porážce 2:3, o které rozhodl gól Erika Hrni osmatřicet sekund před závěrečnou sirénou, neuspěli hokejisté brněnské Komety ani v páteční odvetě v Třinci. Tam podlehli Ocelářům 1:4. „Šlo o stejný zápas a šance byly padesát na padesát. Třinec byl ale lepší, o tom žádná,“ posteskl si útočník brněnského celku Petr Holík.

Hokejisté Komety Brno (v bílém) se představili ve 40. extraligovém kole na ledě Třince. | Foto: Foto: Petr Rubal

Brňané přitom vedli od čtvrté minuty zápasu, kdy se po měsíci a třech dnech od poslední extraligové branky trefil útočník Komety Peter Schneider. Devětadvacetiletý Rakušan se prosadil ve třetím duelu po návratu z marodky, kde strávil téměř měsíc. „Z naší strany to byl dobrý vstup do zápasu. Hlavní problém ale vidím v kvalitě zakončení, co jsme si pak vytvořili, jsme nedali,“ uvedl asistent brněnského kouče Jan Zachrla.