Statistiky Komety:

Odehrané zápasy: 26

Výhry: 14

Porážky: 12

Body: 41

Pozice: 7

Vstřelené góly: 75

Obdržené góly: 79

Domácí bilance:

Výhry: 9

Prohry: 3

Body: 24

Vstřelené góly: 36

Obdržené góly: 33

Venkovní bilance:

Výhry: 5

Prohry: 9

Body: 17

Vstřelené góly: 39

Obdržené góly: 46

Přesilovky:

Počet: 95

Góly: 20

Využití přesilovek: 21,05 %

Oslabení:

Počet: 85

Obdržené góly: 18

Úspěšnost bránění: 78,82 %

Bodování Komety:

1. Martin Zaťovič 26 zápasů – 26 bodů (15 gólů+11 asistencí)

2. Petr Holík 26 – 23 (8+15)

3. Tomáš Plekanec 25 – 20 (5+15)

4. Jan Hruška 26 – 17 (7+10)

5. Ondřej Němec 26 – 14 (3+11)

6. Jakub Orsava 26 – 11 (7+4)

7. Lukáš Kucsera 23 – 11 (6+5)

8. Vladimír Svačina 16 – 11 (5+6)

9. Filip Pyrochta 26 – 11 (2+9)

10. Jakub Lev 26 – 8 (6+2)

11. Luboš Horký 23 – 6 (4+2)

12. Peter Mueller 9 – 6 (1+5)

13. Karel Plášek 22 – 4 (2+2)

Přitom první čtvrtinu ročníku sehrála Kometa znamenitě. Z úvodních třináctí duelů vydolovala deset výher a prohrála pouze třikrát. I skóre měla lichotivé 38:27. Bylo na čem stavět.

Jenže sotva se extraligová sezona přehoupla do své druhé čtvrtiny, nastal tvrdý pád. Brněnský celek degradoval z prvního místa na sedmé. Není se čemu divit. Z posledních třinácti utkání vyhrál jen čtyřikrát a devětkrát padl. Navíc si výrazně pohoršil ve skóre na 75:79.

Což znamená, že ve druhé čtvrtině obdržel 52 branek. „Čeká nás hodně práce,“ odtušil po prvním duelu po návratu na lavičku majitel Komety Libor Zábranský, ve kterém Brňané padli s Třincem 3:6.

V té době asi ještě netušil, že ho čeká pořádně náročná šichta. Ano, v následujících dvou zápasech Brňané zvítězili a už se zdálo, že najeli na správnou vlnu. „On je ten generál, který z každého hráče vymáčkne maximum. To, co je pro mužstvo potřebné. Už je to vidět i na tréninku,“ liboval si zadák Komety Ivan Baranka.

Z následujících čtyř utkání ale Brno třikrát padlo. Navíc v posledních dvou soubojích dostalo deset branek a spadlo na sedmé místo. Ukazuje se tak, že problémy, které vyvstaly ještě za trenérské vlády Petra Fialy, jsou hlubšího charakteru.

Však jak Zábranský prohlásil: „Nejprve se rozkoukám a poté uvidím. Změny přijdou, až já rozhodnu.“

A opravdu. Korekce v kádru Komety na sebe nenechaly dlouho čekat. Jako první se poroučel čtyřiadvacetiletý zadák Jan Štencel, jehož pozici zaujal Američan Jack Glover. Na povrch vypluly i informace o výměně na trase Hradec – Kometa. Na jih Moravy měl přijít Tomáš Vincour a opačným směrem se pak měl vydat Jakub Lev. Nakonec z toho ale sešlo.

Při současné konstelaci se dá očekávat, že dojde ke změnám. Pozitivní je alespoň to, že se pomalu ale jistě chystá návrat kanonýra Petera Muellera, jehož dělovka chybí.

Ale není to ofenziva, která Kometu trápí nejvíc. Nejbolavějším místem dvojnásobného šampiona z posledních tři sezon je defenziva.

Právě v obranných řadách se očekávají případné změny. „Je to otázka nabídky a také poptávky. Libor se vždy rozhodne správně. Dokáže přivést do mužstva herně zajímavého hráče s dobrý charakterem tak, aby zapadl do týmu. A jak říká: Uzávěrka přestupů je posledního ledna,“ sdělil brněnský asistent kouče Kamil Pokorný.

Jedno je patrné – aktuální klima v Brně není přívětivé. A ani předpověď počasí nevypadá nejlépe. Po reprezentační pauze Kometa pokračuje ve venkovní sérii dalšími třemi duely. Přitom právě na ledě soupeřů táhne šňůru sedmi porážek v řadě.

Létající fenomén z jihu Moravy se vyskytuje spíš ve stratosféře než v exosféře.