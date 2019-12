Čtyřiadvacetiletý hráč přestupuje do Vítkovic. Štencel v Kometě odehrál 181 zápasů a získal s ní dva tituly.

„Honza by neměl tolik prostoru na ledě, jak by si ofenzivní obránce jeho typu zasloužil. Je to samozřejmě i tím, jak se nám výborně jeví mladý Standa Svozil. A také přišel nově Jack Glover, který vypadá velmi dobře v tréninku. Myslím, že je to rozumné řešení pro všechny strany. Honzovi bych rád poděkoval za odvedenou práci pro náš klub," uvedl Zábranský pro klubový web.