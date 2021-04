Rakouský střelec Schneider táhl Kometu především v úvodu sezony, kdy dal čtrnáct branek v patnácti zápasech. V posledních duelech, především po lednovém zranění, ztratil místo ve druhé útočné formaci.

„Chci vyhrávat tituly a hledal jsem klub, který touží po vítězstvích a kde je na to připravena celá organizace. Red Bulls chtějí každý rok získat mistrovský titul, a to se mi moc líbí,“ prohlásil pro web rakouského klubu Schneider, jenž přišel do Brna už loni na jaře.

Ten se aktuálně účastní s rakouským národním týmem tréninkového kempu ve Vídni, kde se připravuje na dva mezinárodní zápasy proti České republice.

Brno odstartuje nový ročník i bez dvacetiletého obránce Zábranského, jenž v této sezoně hostoval v Karlových Varech. Na západě Čech odehrál 55 zápasů a zaznamenal sedm branek a sedm asistencí.

Ještě před dvěma týdny v rozhovoru pro Deník Rovnost syn šéfa Komety Libora Zábranského staršího svou budoucnost odmítl komentovat. „Nezlobte se, ale tohle jsem neřešil. Mám ve Varech hostování až do konce sezony a ta pro mě ještě neskončila. Momentálně se soustředím na reprezentaci,“ uvedl brněnský rodák.

Jeho novou hokejovou adresou bude finský Mikkelin Jukerit, kde se reprezentační obránce setká se dvěma Čechy Jakubem Galvasem a Šimonem Stránským.