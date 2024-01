Po bombarďákovi Jiřím Kulichovi je patrně nejznámější tváří ve výběru české hokejové reprezentace na mistrovství světa juniorů ve švédském Göteborgu, kterou ve čtvrtek od třech hodin odpoledne čeká po senzačním úterním čtvrtfinálovém triumfu 3:2 nad Kanadou semifinálový souboj s domácím týmem. Cesta brněnského rodáka a odchovance Komety Eduarda Šalého ke hvězdám ale není tak přímočará, jak si možná mnozí představovali.

Eduard Šalé až do minulé sezony nastupoval za brněnskou Kometu. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Na šampionátu má především díky hattricku v duelu s Norskem, který národní tým vyhrál 8:1, průměr bodu na zápas, když jich v pěti duelech zaznamenal pět.

Nadějný útočník draftovaný v létě do NHL Seattlem v prvním kole jako celkově dvacátý ale zažívá rozporuplnou sezonu v kanadské juniorské soutěži OHL, kde obléká dres Barrie Colts a právě na šampionátu si chce spravit chuť.

„Eda je hráč, který dobře čte hru a situace řeší správně. Děda Bartoň (Slavomír Bartoň – legenda Komety – pozn. red.) ho naučil správně žabičky. Je to velmi kvalitní hráč, ale potřebuje k sobě někoho, s kým si to dá,“ přemítal legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.

V pětadvaceti duelech v kanadské soutěži nasbírala hvězdička z brněnské líhně Šalé dvacet bodů a je až šestým nejproduktivnějším hráčem kolísajícího týmu.

Nejde o špatné čísla, ale od dvacítky draftu se čeká víc. „Tým Barrie je banda dřevorubců. Bavil jsem se s Edou a říkal, že on jim nahraje puk, ale nikdo mu ho nevrátí. Tým je slabý a na spodku tabulky. Eda to měl těžké. Juniorka v Kanadě je úplně o něčem jiném, ale už se do toho dostal. Možná by pro něj bylo lepší, kdyby hrál extraligu za Kometu. A samozřejmě potřebuje při své výšce přibrat ještě deset kilo, ale to přijde,“ přemýšlel Meixner o Šalém, jenž ještě v minulém ročníku nastupoval za Kometu.

Legendě brněnského klubu se Šalého výkony na šampionátu zamlouvají. „Eda hraje dobře, potřebovali bychom spíš, aby se probudil Jiří Kulich, který má být hlavní superstar. V posledních dvou zápasech jsem si ho pořádně nevšiml,“ zmínil Meixner.

Ve výběru trenéra národního týmu Patrika Augusty nechybí kromě Šalého ani další hráč se zkušenostmi z Komety, obránce Matěj Prčík.

Myslivost má olympijský vítěz v genech. Lipták v zimě krmí zvěř, musí i lovit

V brněnském klubu se ale důrazný zadák zdržel od svého přestupu z Hodonína v létě 2018 jen rok a čtvrt, než v dorosteneckém věku zamířil do Vítkovic, za které nastupuje dodnes. „Je to šikovný obránce a dobrý bruslař,“ pochválil ho Meixner.

Nejen Šalé a Prčík ve čtvrtek potřebují předvést výkon na hraně svých možností, národní tým totiž čeká bitva o finále se Švédskem. „Je dobré, že si zahrajeme o medaili a nevrátíme se domů s ostudou. V semifinále to bude těžké, protože Švédi hrají doma, ale i oni za sebou mají slabší zápasy,“ dodal Meixner.