Po bronzové medaili ze světového šampionátu juniorů další zásadní zpráva pro brněnský hokejový talent Eduarda Šalého na začátku nového roku. Dvacítka loňského draftu NHL mění dres v kanadské juniorské soutěži OHL. Z jednoho z nejslabších týmů soutěže Barrie Colts míří do vedoucího týmu Kitchener Rangers.

Eduard Šalé až do minulé sezony nastupoval za brněnskou Kometu. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

Šalému angažmá v Barrie příliš nesedlo. V podprůměrném celku se především na začátku sezony hledal, v pětadvaceti duelech zaznamenal dvacet bodů a byl až šestým nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Tým Barrie je banda dřevorubců. Bavil jsem se s Edou a říkal, že on jim nahraje puk, ale nikdo mu ho nevrátí. Tým je slabý a na spodku tabulky. Eda to měl těžké. Juniorka v Kanadě je úplně o něčem jiném, ale už se do toho dostal," přemítal minulý týden legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.

V Kitcheneru vedeném finským trenérem Jussim Ahokasem se Šalé potká s elitním slovenským talentem Filipem Mešárem, druhým nejproduktivnějším slovenským hokejistou na nedávném šampionátu juniorů.

Šalé na mistrovství světa, které skončilo minulý pátek, zaznamenal v sedmi duelech sedm bodů a s národním týmem se radoval ze zisku bronzových medailí. Ve sbírce má přitom ještě stříbro z loňského šampionátu a mezi juniory se může představit i na příštím mistrovství, které se uskuteční v kanadské Ottawě.