Budoucí hvězda? Šalé připomíná Nečase, musí přibrat, říká boss

Nejen na velké osobnosti typu Dominika Furcha, Tomáše Kundrátka nebo kapitána Martina Zaťoviče bude upřena pozornost fanoušků hokejové Komety v nové extraligové sezoně. Stále víc do hledáčku příznivců se dostává i blyštivý sedmnáctiletý brněnský talent Eduard Šalé. Stěžejní opora reprezentace do osmnácti let dávno přerostla své vrstevníky a říká si o prostor v A týmu Komety. V přípravném duelu proti Zvolenu Šalé dokonce naskočil v elitní formaci s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem.

Eduard Šalé (na snímku s helmou s košíkem) slaví se spoluhráči gól v duelu se Zvolenem. | Foto: HC Kometa Brno/Ivo Dostál

„Je to super. Kluci mi radí a i když mě zjebou, vím, že to myslí v dobrém a snažím se brát každé slovo, které mi řeknou,“ říká ke spolupráci s hvězdnou dvojicí mladý brněnský útočník. Za důvěru se Šalé odvděčil gólem, na který mu v souboji se Zvolenem přihrál Zaťovič. Šalé prokázal, jaký instinkt zabijáka ho zdobí. „Jde o šikovného mladého hokejistu. Má rozjetou kariéru stejně jako Martin Nečas. I když jsou oba typově odlišní, Eda je spíš koncový hráč, kdežto Martin hrál hodně s pukem a brali jsme ho jako hračičku. Talentovaní byli v sedmnácti srovnatelně,“ nechal se slyšet Zaťovič. Srovnání s Nečasem se nabízí. I dlouholetý hráč Caroliny poutal v Kometě pozornost už jako sedmnáctiletý bažant. V Brně měl příhodné podmínky pro růst, když nastupoval v elitní formaci po boku Martina Erata s Markem Kvapilem. „Podobně jako jsme pomohli Martinovi, chceme pomoct i Edovi. Mládí není zásluha, ale výkonnostně ho v A týmu vidím. Pokud bude třeba, osobně se zasadím o to, aby se nemusel vracet do juniorky,“ zdůrazňuje majitel klubu Libor Zábranský. Zaťovič: Darda ve Vítkovicích je na nás hráčích, Kometa potřebuje úspěch Nečas byl před pěti lety draftovaný do NHL jako celkově dvanáctý, na stejnou pozici aktuálně řadí Šalého pro draft v příštím roce dvě na sobě nezávislé žebříčky. Ty je třeba brát s rezervou, do dalšího draftu je ještě daleko a Šalé si může jak výrazně polepšit, tak pohoršit. „Budu se snažit nekoukat na to, že hraji o vysoké místo na draftu. Chci se hlavně napevno usadit v A týmu,“ přesvědčuje brněnský rodák. Aby byl mezi extraligovými mantinely konkurenceschopnější, potřebuje nabrat svalovou hmotu. „Je hubený podobně jako svého času Neči, musí se s těmi osobními souboji nějak srovnat a hlavně nabrat svaly, v čemž mu výborně pomáhá náš kondiční trenér Martin Iterský,“ podotýká Zábranský. Šalé už si taky přivyká na kabinu plnou zkušených spoluhráčů, zatím se moc neprojevuje. „Ne že bych se kluků bál, ale mám z nich respekt, rád se přiučím,“ zmiňuje brněnská hvězdička. Další prostor ukázat se Šalé patrně dostane v úterý, kdy Brno od šesti hodin večer sehraje předposlední přípravný duel v Olomouci.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu