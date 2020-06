V NHL prožil dlouhá léta v Nashvillu, po krátkých anabázích ve Washingtonu a Arizoně si zkusil roční angažmá v KHL v Omsku. Mnohé pamatuje i s reprezentací, se kterou má stříbro z mistrovství světa v roce 2006 a bronz z olympiády v Turíně.

Před čtyřmi lety se vrátil do extraligy, kde Kometě pomohl utnout nekonečné čekání na vysněný mistrovský titul. „Jeho hlavní devízou bylo bruslení. I díky tomu vydržel na vysoké úrovni do relativně pokročilého hokejového věku,“ uvedl televizní expert a bývalý hokejista Jakub Koreis.

Jaká byla Špenátova kariéra?

Hvězda ve městě country

Draft NHL 1999 patřil jinému českému hráči. Jedničkou každoroční burzy hvězdiček se stal talentovaný Patrik Štefan. Na Erata se tehdy dostalo až mnohem později. Na řadu přišel jako 191., ukázal na něj ještě relativně nový klub Nashville Predators.

Ve městě country, kde si hokej zpočátku jen obtížně získával pozornost, postupem času mladík z Vysočiny oslnil. V klubu odehrál celkem deset a půl sezony a v historické produktivitě týmu mu patří druhá příčka. Renomovaný magazín The Hockey News jej zařadil mezi deset klubových ikon.

Konec v NHL a ruská anabáze

Při výlukové sezoně 2012/ 2013 se Eratův čas v Nashvillu nachýlil. Putoval do Washingtonu, ovšem v hlavním americkém městě si střihl epizodní roli a už v ročníku 2013/2014 zamířil do Arizony. Přestalo se mu dařit a postupem času bylo čím dál zřetelnější, že v zámoří už pro něj nebude solidní místo. „Nevadí mi, že jsem skončil v NHL. Vždyť už mám svůj věk. Vždy chci být platný hráč do prvních dvou útoků. Ve čtvrté lajně hrát neumím,“ říkal Erat.

Na rok se vydal do ruského Omsku, který měl vždy slabost pro české hokejisty. Na Sibiři se mu vedlo. „Nemám si na co stěžovat. Omsk byl super. Kdybych neměl rodinu, tak se tam ještě vrátím zpět,“ ozřejmil Erat.

Kometa první volbou

Jenže kvůli rodině se tehdy čtyřiatřicetiletý forvard rozhodl pro návrat do extraligy. Zakotvil v brněnské Kometě, kde se rodil hvězdný tým s nejvyššími ambicemi. Majitel Libor Zábranský přivábil jména jako Marek Kvapil, Martin Zaťovič nebo Ondřej Němec. „Pro mě bylo důležité, abych se cítil dobře a byl blízko rodině. Kometa vše splňovala a jsem šťastný, že jsem se takto rozhodl. Svému agentovi jsem řekl jen dvě mužstva a Brno byla první varianta. První rozhodnutí byla rodina, druhé pak, že chci být v mužstvu s ambicemi, kde mě bude hokej bavit,“ vysvětloval důvody příchodu do Komety Erat.

Mistrovský double

Hned v prvním ročníku se stal mentorem blyštivého talentu českého hokeje Martina Nečase, který vstupoval mezi dospělé. Erat s Kvapilem řádili na křídlech a Nečas v centru. Erat po návratu do extraligy evidentně vyčníval a řídil přesilové hry. Silný tým po rozpačité základní části předvedl nevídanou jízdu play-off a Brnu po jedenapadesáti letech zajistil titul.

Šlo o výjimečný moment i pro Erata, jenž poprvé v kariéře slavil triumf mezi dospělými. „Je to obrovsky silný zážitek. Chtěli jsme budovat něco, na čem jsme mohli stavět v play-off. Od pana rolbaře až po Libora (Zábranského pozn. red.). Nevybuduje se to za měsíc, trvá to celý rok, “ radoval se Erat.

O rok později Kometa opojný úspěch zopakovala. „Jeho přínos pro tituly Komety byl obrovský. Do Brna přinesl velké množství zkušeností. I když už měl docela hokejově pokročilý věk, pořád sbíral bod na zápas,“ podotkl Koreis.

Budoucnost

U hokeje hvězdný útočník zůstává. Ve Vyškově trénuje na tamním zimním stadionu děti školního věku. A co Kometa bez Erata? „Mužstvo dokázalo fungovat i bez něj, otěže týmu už v rukou měli jiní hráči,“ zamyslel se Koreis.