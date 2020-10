„Je těžké sledovat situaci. Pořád se mění. Jednou je to tak, podruhé jinak. Nemůžeme se k naději na návrat extraligy moc upínat. Je to takové chaotické,“ uvedl zkušený útočník Komety Jakub Klepiš.

Zatímco třeba pražská Sparta nebo Plzeň vyrazilyv uplynulém týdnu trénovat na venkovní ledovou plochu v Dobříši, Kometa se podobnou cestou nevydala a nezamířila trénovat ani do Rakouska, jak to udělali třeba brněnští basketbalisté nebo basketbalistky Králova Pole. „Byli jsme hlavně v posilovně, kterou jsme si udělali, a ve středu jsme trénovali na venkovním hřišti, na atletickém ovále. Celé to bylo spíš udržovací, nešlo o úplně klasický trénink,“ popsal pro hokej.cz situaci brněnského celku brankář Karel Vejmelka.

Třeba nejlepší střelec Komety z přípravy a úvodu sezony Peter Schneider z Rakouska se připravuje na ledě ve své vlasti ve Villachu. V případě, že se česká extraliga v dohledné době nerozjede, je podle rakouských médií na stole varianta, že dočasně vypomůže jednomu z klubů hrajících tamější nejvyšší soutěž. O Schneiderovy služby mají zájem tři kluby, přičemž by po dobu Rakušanova angažmá převzaly finanční plnění smlouvy.

Zatímco v Rakousku i dalších zemích se hraje, českou nejvyšší soutěž drtí nejistota. A právě Kometa zažívá zkraje roku největší peripetie ze všech extraligových klubů. Dosud společně s Třincem odehrála kvůli onemocnění Covid-19 pouhé dva zápasy, což je nejmíň v soutěži. „Situace mě se*e, kdy to řeknu naplno, protože hokej miluju. Nezbývá nám nic jiného než čekat. Jen doufám, že se rozhodne o budoucnosti co nejdřív. Trénování mimo led není ono,“ podotkl Klepiš.

Brňané zahájili extraligovou sezonu kvůli onemocnění Covid-19 v kabině až s třítýdenním zpožděním a před vynucenou pauzou stihli dvě domácí utkání. Nejprv prohráli s Plzní 3:7 a následně přemohli České Budějovice 4:3 po nájezdech. „První dvě kola nebyla ideální ani po osobní, ani týmové stránce. Nehráli jsme, jak jsme si představovali,“ vrátil se k úvodnímu a zatím poslednímu hracímu víkendu mistr světa z roku 2010 Klepiš.

Pokud to vládní opatření dovolí, Kometa se vrátí za poslední čtvrtrok do přípravy už počtvrté. „Mám rád, když mě hodí rovnou do hluboké vody. Nijak líp se člověk do hokeje nevrátí než zápasem,“ doplnil Klepiš.