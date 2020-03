Vláda České republiky vyhlásila stav nouze. „Chápu to, protože ostatní kluby nechtěly vidět, jak zase zvedáme pohár pro vítěze ligy,“ usmívá se fanoušek Komety Pavel Havlíček.

Vyhlášením stavu nouze v České republice aktuální ročník extraligy definitivně končí, co na to říkáte?

Je to samozřejmě pěkně na nic, ale co s tím naděláme?

Ve středu se přitom extraliga jen přerušila. Počítali jste i přes to, že nakonec stejně bude konec?

Vnímal jsem to tak, že kompetentní lidi neměli koule na to, aby vyloženě řekli: Končíme ligu. Stačí se podívat k našim sousedům… V Německu, Rakousku, Polsku i na Slovensku ligy ukončili. Všichni řekli hned konec. U nás se to odložilo s tím, že předkolo se odehraje bez diváků. Pak se to pozastavilo do 29. března. Co si mysleli? Na co čekali? Podle mě se to mělo ukončit hned, nebo se mělo hrát bez diváků.

Proč podle vás soutěž hned neukončili?

Samozřejmě šlo o lidi, kteří si uvědomovali finanční závazky. Na druhou stranu i sponzor musí chápat, že šlo o mimořádnou situaci. Kdyby prostě hned řekli, že je konec, žádný sponzor nemůže říct hokejovému svazu, že poškodili jméno extraligy.

Co jako fanoušek říkáte na to, že jste přišel o to, na co se všichni nejvíc těší play-off?

Že je to to nejhorší, co mohlo být. Přišli jsme o nejlepší část sezony. Tohle musí mrzet každého. Na druhou stranu to chápu, protože ostatní týmy v extralize si určitě objednaly koronavirus, jelikož nechtěly vidět, jak Libor Zábranský (majitel a hlavní trenér Komety - pozn. red.) zase zvedá Masarykův pohár. Plně to chápu. (úsměv) Bohužel se nedá nic dělat, vybojujeme ho příští rok.

Navíc to mrzí asi o to víc, že Kometa se měla v play-off utkat se Spartou…



Sparta má samozřejmě štěstí, protože by stejně po čtyřech duelech měla dovolenou. (smích) Ale takhle aspoň odchází s čistým štítem. Koneckonců jak říkají Sparťani: Buď se domů vrať na štítu, nebo bez něj. (smích) Je to škoda, protože v dnešní situaci pro Kometu nebyl lepší soupeř. S Boleslaví bychom měli určitě velké problémy. Sparta ať je sebelepší, na Kometu neumí.

Jedna z variant byla, že se play-off odehraje bez diváků. Mělo by to podle vás smysl?

Hraní na vrcholové úrovni za peníze, co si budeme nalhávat, o těch to hlavně je, bez diváků nemá smysl. Kdyby se hrálo bez fanoušků, liga by prakticky neměla význam. Navíc v Brně, kde my fanoušci jsme šestý hráč. To by nás vlastně oslabilo. My musíme hrát s plným hledištěm, aby když soupeř jde na led a začne na něho pískat sedm tisíc sedm set lidí, už měl strach. V Brně je to tak, že když soupeř nastupuje na hrací plochu, už prohrává 0:1. (smích)

Skončila sezona, už víte, co budete jako fanoušek, který se chystal na play-off, dělat?

Budu dál chodit do práce a doufat, že nás koronavirus vesele přejde. Rozhodně se dál budu snažit nehysterčit a nepodléhat panice, protože jsem si zatím zásoby neudělal. Jediné, co jsem si koupil, jsou dva kastle piva, tak snad vydržím. (smích) Na druhou stranu panika je přirozená, protože kam se člověk podívá, slyší jen o koronaviru. Je to všude.

Liberec získal prezidentský pohár. Souhlasíte s tím, že vítěz extraligy vyhlášen nebude?

Tohle je rozumné řešení. Bílí Tygři sice vyhráli základní část, ale nejsou mistři ligy. Protože jsou týmy, které se záměrně chystají na play-off a co si budeme vykládat, tohle se týká především Komety, která je mančaftem pro vyřazovací boje. Navíc se situace změnila v rozehrané sezoně. Kdyby se na začátku ročníku řeklo, že když se něco takové stane, vítěz ligy bude ten, kdo vyhrál základní část, tabulka by vypadala úplně jinak. Takže Liberec vyhrál prezidentský pohár, ale mistrem ligy je Covid-19.

A jak byste zhodnotil výkony Komety v této sezoně?

První čtvrtina byla špička. Pak klasicky nastaly Vánoce, jak kdysi řekl Michal Gulaši: plesová sezona. Na to jsme všichni zvyklí. Letos ale musím říct, že vánoční období přišlo trochu dřív, než jsme čekali. Následně jsme byli v útlumu a konec základní části žádný zázrak nebyl. Přitom v předchozích sezonách se s blížícím se play-off forma zlepšovala. Nechci spekulovat, ale otázka zní, do jaké míry to bylo ovlivněné tím, že Kometa hrála s Pardubicemi, Kladnem, tedy týmy, které hrály o sestup.

Poprvé se hrálo s přímým sestupem, bavila vás sezona díky tomu víc?

Pro týmy, které bojovaly o udržení to asi žádná legrace nebyla. Vždyť Tomáš Rolinek z Pardubice řekl, že hrát o setrvání bylo peklo. Na druhou stranu třeba baráž moc fér není, protože kluby z extraligy mají spoustu času se na ni nachystat, kdežto celky z první ligy absolvují náročné play-off, jsou dobití, vyřízení a jdou na mančafty, které jsou hodně odpočaté a nachystané.