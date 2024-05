Skvělou sezonou si řekl o návrat do NHL. Odchovanec hokejové Komety Brno Filip Král se po roce ve finském Lahti vrací do zámoří. Čtyřiadvacetiletý blanenský rodák podepsal roční kontrakt na 775 tisíc dolarů s Pittsburghem Penguins, Král se tak pokusí navýšit svůj počet startů v nejslavnější lize světa. V Torontu odehrál v ročníku 2022/2023 dva zápasy NHL.

Filip Král je odchovancem brněnské Komety. | Foto: ČTK

Do hlavního týmu slavného kanadského klubu se ale natrvalo za tři sezony neprosadil a tak putoval loni v létě zpět do Evropy. Místo Česka zamířil do finského Lahti.

Tam prožil osobně i týmově veleúspěšnou sezonu. Ofenzivní zadák nastřádal sedmatřicet bodů v šestačtyřiceti duelech, dalších osm bodů přidal v play-off. V něm Pelikáni z Lahti dokráčeli až do finále, kde podlehli 1:4 na zápasy Tappaře Tampere. V týmu se Král potkal se svým bývalým spoluhráčem z Komety Lubošem Horkým.

Nyní se jejich cesty rozejdou a Král se pokusí prorazit v Pittsburghu. Ačkoliv blanenský rodák prožil parádní sezonu, na mistrovství světa v Praze se nedostal. Čas mezi sezonami si tak Král krátí při inline extralize, kde společně s brankářem Dominikem Hrachovinou nebo obráncem Radkem Kučeříkem obléká dres celku Mission Roller Brno