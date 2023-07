Král přerušuje zámořskou misi. Vrací se do Evropy, kde potká Horkého

Sen o NHL se momentálně rozplývá. Talentovaný brněnský obránce Filip Král si sice v uplynulé sezoně připsal první dva starty v nejslavnější lize světa v dresu Toronta Maple Leafs, ale většinu sezony strávil na farmě v Torontu Marlies v AHL. Místo v A týmu slavného kanadského týmu si nevybojoval a tak se vrací do Evropy. Nikoliv ale do Komety, která o něj měla zájem, nýbrž do finského Pelicans Lahti, kde se potká s dalším bývalým brněnským hokejistou Lubošem Horkým a taky českým reprezentantem Michalem Jordánem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Filip Král si naposledy za Kometu zahrál před dvěma roky ve čtvrtfinále extraligy proti Třinci, po dvou letech se vrací do Evropy, v následujícím ročníku oblékne dres Pelicans Lahti. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda