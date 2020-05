Berete podpis smlouvy jako významný krok v kariéře?

S tím jednoznačně souhlasím. Jsem spokojený, že jsem podepsal a můžu přidat další sezony v zámoří. Věřím, že postupem času se propracuji v kvalitního hráče a zůstanu tam po celou mou kariéru.

Pořád máte před sebou dalekou cestu do NHL, že?

Podpis nováčkovské smlouvy je jenom začátek. Nyní přejdu z juniorky do chlapů a uvidím, jak to bude vypadat.

Ke smlouvě vám pomohla poslední vydařená sezona, kdy jste v 53 zápasech nasbíral 49 bodů. Jak jste byl se svými výkony spokojen?

Jsem rád, že jsem se na poslední sezonu do zámoří vrátil. A pomohlo mi to dost. Nejvíc mi ale prospělo to, jak se mnou pracovali trenéři. Navíc jsem komunikoval i s koučem z Toronta ohledně rozvoje mé hry.

Těšilo vás, že s vámi komunikoval i přímo trenér z Toronta, že jste viděl, že o vás mají opravdu zájem?

Jednoznačně. Byli jsme spolu v kontaktu každý druhý týden, telefonovali jsme si. Je to dobrý pocit. Hlavně mi to dodávalo sebevědomí, když mě třeba pochválil. Tohle hodně pomáhá, zlepšujete se a dodává vám to sebedůvěru.

Před rokem jste říkal, že už chcete jít na farmu do AHL, ale nakonec jste zůstal ještě v juniorce. Jak jste to bral?

Jak se to vezme… Určitě by bylo lepší, kdybych už poslední sezonu odehrál na farmě. Bohužel to nevyšlo. Zvažoval jsem to, že kdybych nebyl v AHL, vrátil bych se do České republiky. Nakonec jsem ale zůstal v juniorce, což byl hlavní důvod toho, že jsem podepsal nováčkovskou smlouvu s Torontem. Takže určitě nelituje, že jsem zůstal a jsem rád za to, jak to dopadlo.

Bylo těžké kousat to, že jste musel zůstat v juniorce?

Možná jsem to bral trochu těžce po druhé sezoně v zámoří, když jsem přemýšlel o tom, že už chci jít na farmu. Nakonec jsme to vzal tak, jak to je a nebyl z toho smutný. Naopak jsem do toho ještě víc šlápl, abych další ročník už mohl hrát na farmě.

Když jste zvažoval návrat do Česka, jak byste srovnal extraligu se zámořskou juniorskou soutěží WHL?

Extraliga je samozřejmě kvalitnější. Ale co se týče mého rozvoje, bylo lepší, abych zůstal v juniorce, protože jsem tam dostával daleko víc prostoru, než bych dostal v Česku. Hrál jsem tam přesilovky i oslabení, což by se mi v Česku asi nepoštěstilo. Takže WHL pro mě určitě byl lepší krok, než hrát deset minut na zápas v extralize a jezdit k tomu třeba ještě do první ligy. Protože, když jsem se byl podívat na Chance ligu, tak juniorka v zámoří má větší kvalitu.

S jakými ambicemi jdete to dalšího ročníku?

Chci se prosadit na farmě a vybudovat si pozici jednoho z klíčových hráčů. Hrát přesilovky i oslabení. A poté abych se postupně přibližoval NHL, abych do ní mohl nakouknout. Ale prvně musím ukázat na farmě, co ve mně je. Od toho se můžu odrážet dál.

Máte představu o tom, jak velký skok je z WHL do AHL?

Tohle asi ještě úplně nemůžu hodnotit, protože jsem zatím byl vždy jen na předsezonních kempech nebo nováčkovských turnajích. Takže nedokážu říct. Ale největší rozdíl očekávám v síle hráčů a taky to bude přece jen rychlejší.

O AHL se říká, že vaši spoluhráči jsou často i protihráči, protože všichni v jednom týmu bojujete o posun do NHL. Jaký na to máte názor?

Tomuhle moc nevěřím. Spíš se to tak říká. Podle mě se to může dít jen v týmech, které jsou na spodku tabulky. Tam bych pochopil, že kluci mezi sebou soupeří. Ale pokud je klub kvalitní a hraje se nahoře, tak nejde především o individuality, spíš drží spolu. I o juniorce se říká, že se v ní hraje hlavně na sebe a není tam dobrý kolektiv. Přesvědčil jsem se o tom, že to není pravda. Ve Spokane jsme měli skvělou partu všechny tři roky.

Jaký máte vztah k Toronto Maple Leafs?

Teď už ho mám trochu jiný než předtím. Před draftem jsem měl rád jiné kluby. Poté, co si mě vybralo Toronto, začal jsem to vnímat trochu jinak. Sleduji hráče přímo z Toronta a koukám na skoro každý jejich zápas. Teď je to pro mě jediný tým, který v NHL mám.

Komu jste fandil, když jste byl mladší?

Od mala jsem měl rád Ovečkina, takže Washington Capitals. Takže jsem byl rád, když vyhráli Stanley Cup v roce 2018. A měsíc na to mě draftovalo Toronto. (úsměv) Pořád mám rád Washington, ale Toronto je jednička.

Ke kterým obráncům Toronta vzhlížíte?

Hodně se mi líbí Tyson Barrie, kterému se poslední sezona nevyvedla tak, jak si všichni představovali. Věřím tomu, že můžu být stejný typ obránce jako on. Barrie dobře útočí a hodně podporuje ofenzivu. Takhle to chci hrát taky. V juniorce se mi to docela dařilo. Nyní to akorát musím přenést do mužského hokeje. Ale hlavní je, abych si plnil svoje defenzivní povinnosti. Pak můžu jít dopředu.

Na Toronto jako klub z Kanady jsou kladeny vysoké nároky, diváci očekávají nejlepší výkony. Už jste tohle stihl pochytit?

Zatím jsem to osobně nějak nepocítil. Vím, že vždy když jsem přijel do Toronta a měli jsme tam kempy, tak jsme měli mítink na téma sociálních sítí a ohledně fanoušků. Takže nás na zvýšenou pozornost upozorňovali. To platí i pro novináře, kteří jsou vůči klubu opravdu přísní.

Ale asi je lepší hrát v klubu jako Toronto, kde jsou vášniví a nároční fanoušci, než třeba za jiný, kde hokej tolik netáhne, že?

To jednoznačně. Fanoušci Toronta to někomu, komu se tolik nedaří, dávají pořádně sežrat. Ale určitě je lepší hrát každý domácí zápas před vyprodaným stadionem, než hrát na Floridě, kam nepřijde ani polovina haly.

Jak se vám líbí Toronto jako město a místo pro život?

Je to nádherné město. Co jsem tam zatím vždy byl, bydlel jsem v centru, kde to je krásné. Zašli jsme na baseball a je tam i basketbalový tým. Je to tam výborné. Akorát to bude asi trochu náročnější skrz finance, protože Ontario je celkově dražší.