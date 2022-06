Sami Kapanen oblékl dres Komety v jednom zápase.Zdroj: HC Kometa Brno

Sami Kapanen a Pekka Tirkkonen

Psal se rok 1994 a Kometa se vyzbrojila do rozhodující série play-off první ligy dvěma finskými posilami. Blyštivým dvacetiletým talentem Samim Kapanenem, který do Brna zamířil po zářivé sezoně ve finské KalPě Kuopiu a jeho o pět let starším klubovým parťákem Pekkou Tirkkonenem, spolehlivým finským reprezentantem. „Vzpomínám si na to dobře. Hráli jsme se Slavií o postup do nejvyšší soutěže. Ale ti kluci nám moc nepomohli,“ vzpomenul tehdejší trenér Komety Rudolf Potsch.

Jejich angažmá trvalo jen jeden zápas, v němž Brno prohrálo a snaha o postup do extraligy se rozplynula. Ačkoliv oba Finové svou kvalitou vysoce první ligu převyšovali, v jediném utkání za Brno nastoupili až ve třetí formaci. „Možná to brali spíš jako výlet. Navíc jsme s Finy nemohli ani tak dobře komunikovat,“ zapátral v paměti Potsch.

Kapanen si sezonu prodloužil na mistrovství světa, kde vybojoval s Finskem stříbro, později se na dlouho usadil v NHL a stal se legendou finského hokeje. Tirkkkonen se vrátil do Kuopia, do konce kariéry si zahrál i v Německu a Dánsku.