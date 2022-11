Z úvodního direktu se domácí vzpamatovali až v úvodu druhé třetiny. Bílé Tygry přitlačili, vypracovali si i šance. Tu největší měl Zaťovič, který jel sám na gólmana Jakuba Neužila. Jenže samostatný únik neproměnil a z protiútoku Brno obdrželo druhou branku.

Jen o pár minut později pak Jan Šír zvyšoval už na 3:0, čímž těsně před půlkou zápasu vyhnal brněnského brankáře Dominika Furcha na střídačku. „Když jsme se oklepali a začali ve druhé třetině tlačit, tak nás Liberec srazil dvěma góly. To s námi zamávalo, do konce zápasu jsme nenašli klid a pohodu,“ hodnotil Pešout.

Do druhé pauzy šla Kometa už se čtyřgólovým mankem, když se podruhé prosadil Jan Ordoš. Stejný hráč pak ve třetí třetině uzavřel skóre na konečných 5:0 pro hosty a zkompletoval tak hattrick. „Výsledek úplně neodpovídá hře. Jsme samozřejmě velice rádi za vítězství, podali jsme od začátku velice kompaktní a zodpovědný výkon. Zodpovědnost nám pomohla i v zakončení, kde jsme byli produktivnější než soupeř,“ pochvaloval si liberecký lodivod Patrik Augusta.

Naopak brněnský celek se potřebuje rychle opět postavit na nohy. Po nedělní prohře 1:5 v Litvínově padl tentokrát ještě výraznějším rozdílem. „Nemůžeme být spokojení, musíme na hráče přitlačit. Nedali jsme gól ani v největších šancích a Liberec nás potrestal. Nemá cenu se na nic vymlouvat, hraje se na výsledky a my jsme propadli na celé čáře,“ tušil brněnský stratég.

Ten zároveň bude muset řešit nepříjemnosti v brankovišti, když ve druhém utkání v řadě Dominika Furcha už před polovinou zápasu střídal Marek Čiliak. „Nejsem alibista, v žádném případě nechci vůbec nic svádět na gólmany. To je cesta do pekla. Každý trenér chce udělat nějaký impuls, to byl jediný důvod, proč jsme střídali. S Furchem jsem ještě nemluvil, ale kdo by nebyl naštvaný,“ nastínil kouč Pešout.

Pro liberecký klub šlo o vůbec první tříbodovou venkovní výhru v sezoně, navíc Neužil ve svém druhém letošním utkání za Bílé Tygry udržel první čisté konto. „Máme hodně zápasů v rychlém sledu, chtěli jsme nechat Petra Kváču odpočinout. A Kuba podal fantastický výkon, byl základním kamenem našeho vítězství,“ ocenil Augusta.

Kometa Brno - Liberec 0:5

Třetiny: 0:1, 0:3, 0:1.

Branky a nahrávky: 11. Melancon (Balinskis, Bulíř), 25. Ordoš (Filippi, Birner), 29. Šír (Derner, Jelínek), 35. Ordoš (TS), 50. Ordoš (Birner). Rozhodčí: Mrkva, Ondráček – Rampír, Gebauer. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 32:25. Diváci: 6378.

Kometa Brno: Furch (29. Čiliak) – Ščotka, Ďaloga, Kundrátek, Hrbas, Gulaši, Kučeřík – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kratochvíl, Sallinen, Vincour – Šalé, Zbořil, Kollár – Dufek.

Liberec: Neužil – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Kolmann – A. Najman, Bulíř (C), Faško-Rudáš – Birner , Filippi, Ordoš – Vlach, Šír, Flynn – Dlouhý, Jelínek, Rychlovský.