„Zprávu o jeho příchodu jsem přijal s otevřenou hubou. Těším se, že se od něj naučím nové věci. Pro mě osobně jde asi o největší trenérskou osobnost v Evropě,“ liboval si Jiří Beroun, jenž se společně s Tomášem Jakešem ujal po Fryčerově smrti role trenéra Orlů.

Nyní bude znojemské duo asistovat čtyřiašedesátiletému kouči. „Měli jsme to nastavené tak, že povedeme tým do příchodu adekvátního trenéra. Mužstvu to pomůže. Pořád tvrdím, že má na mnohem víc, než zatím předvádí. Tým potřebuje trochu ustálit,“ pravil Beroun, jenž předá Hanlonovi tým na deváté příčce rakouské ICE Hockey League.

Orly trápí především nevyrovnanost výkonů. „Myslím, že nám nový trenér ukáže detaily, které nám pomohou. Z Hanlonova příchodu jsem byl docela vyjevený. Že takový kouč, co trénoval v NHL, jde do Znojma. To samé bylo, když přicházel pan Fryčer. Taky jsem si tehdy říkal wow. A právě on nám ukázal detaily, které nám pomohly,“ zmínil obránce Dominik Tejnor, jenž patří mezi služebně nejstarší znojemské hráče.

Majitel klubu Pavel Ohera angažoval hvězdného kouče i proto, že potřeboval anglicky mluvícího šéfa střídačky. „Anglicky se domluvím, ale při zápase je třeba reagovat trošku rychleji. Tím, že český trh byl při tvorbě kádru přebraný, museli jsme přivést hodně cizinců a s nimi je pak komunikace obtížnější,“ poukázal Beroun na vysoký počet sedmi zahraničních hráčů na soupisce.

Čeští hokejisté si naopak budou zvykat na kouče, jenž jejich jazyk neumí. „Budu se muset naučit pořádně anglicky, ještě mám nějaké rezervy. Ale nepůjde o žádný problém, trenérova slova vždy někdo přeloží. Bude to pro nás všechny zajímavá zkušenost. V Česku moc trenérů z ciziny nepůsobí, takže půjde o něco nevšedního,“ poznamenal Tejnor.

První trénink Hanlon povede patrně v neděli, debutové utkání ho čeká v úterý, kdy Orli vyzvou na domácím ledě vedoucí tým soutěže Lublaň.