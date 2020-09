Nečekaná zpráva pro hokejovou Kometu. Avizovaná posila a odchovanec brněnského klubu Libor Hájek, jenž už v zámoří obléká dres slovutného New Yorku Rangers, nakonec za mateřský klub v extralize nenastoupí. Místo toho si zahraje za Olomouc.

Hokejový obránce Libor Hájek neposílí Kometu, ale překvapivě Olomouc. | Foto: Foto:NHL.com

„Už to mám jasné, půjdu do Olomouce,“ potvrdil Deníku Rovnost Hájek, s nímž přitom Kometa počítala jako s posilou do zadních řad a údajně mělo stačit doladit jen pojistku s New Yorkem Rangers.