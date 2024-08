close info Zdroj: Deník/Attila Racek zoom_in Marek Langhamer s Karlem Vejmelkou

Československá reprezentace (2018/2019)

Marek Čiliak, Karel Vejmelka, Marek Langhamer, Libor Kašík, Lukáš Dostál. Hvězda vedle hvězdy, československá reprezentace. Když se s pětiletým odstupem podíváte na přehled brankářů, kteří si v ročníku 2018/2019 zachytali za Kometu, žasnete. Brňané se právě v létě 2018 toužebně upínali k možnosti zlatého hattricku, tedy třetího extraligového titulu v řadě. Do plánu jim hodil vidle třeba odchod gólmanského fantoma Marka Čiliaka, který se vydal za novou výzvu do Slovanu Bratislava hrajícího KHL.

V Kometě potřebovali najít důstojného nástupce. Měl jim být Langhamer, který už Čiliakovi sekundoval v předcházejícím ročníku a na místo číhali dvaadvacetiletý dravec Vejmelka a osmnáctiletý supertalent Dostál. Všechno ale bylo nakonec jinak. Langhamer se totiž necelé dva měsíce po startu ročníku vydal do Chabarovsku do KHL, která tehdy byla velkou vábničkou nejen extraligových brankářů.

Opačným směrem do Brna putovala posila, která na jihu Moravy vzbudila rozruch. Libor Kašík, gólman nesmazatelně spjatý s velkým rivalem ze Zlína. Mimo rodné město se ale Valachovi nedařilo, vždyť i v Chabarovsku vydržel jen chvilku. A nejinak tomu bylo v Kometě. Ze sedmi zápasů vyhrál jen dva a o necelé dva měsíce později se už poroučel do rodného Zlína. „Karel Vejmelka si výkony jednoznačně řekl o to, že chytá každý zápas, dle mého názoru udělal obrovský progres oproti minulé sezoně,“ řekl šéf Komety a tehdy i trenér Libor Zábranský o Vejmelkovi, jenž tehdy poprvé dostal větší prostor v A týmu Komety.

Vše ale nakonec bylo ještě barvitější. O tři týdny později totiž Kometa v závěru přestupního období upekla velký comeback Čiliaka, jemuž angažmá ve Slovanu nesedlo.

V turbulentním roce plném hvězdných jmen mezi třemi tyčemi tak nedostala prostor vycházející hvězdička Dostál. Tehdy osmnáctiletý supertalent chytal spíš v první lize za Třebíč a i když si v lednu okusil za Kometu první dvě extraligová utkání, vydal se ještě v lednu do finského Ilvesu Tampere.

Sezonu tak dochytala známá dvojice Čiliak a Vejmelka. Kdo by to byl v září řekl…Známá dvojka ale na titul nestačila, Čiliak opět dostal výhradní prostor v play-off, na jaře 2019 Kometě vystavil stopku Liberec v semfiinále. A sen o zlatém hatricku se rozplynul. A Kometa se od té doby zatím už nepodívala ani do semifinále play-off…