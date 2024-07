Dlouho to přitom vypadalo, že Stezka svou zámořskou misi po roce ukončí a vrátí se do extraligy. Za oceánem si nezachytal za hlavní tým Seattlu, ale nastupoval na farmé v AHL za celek Coachella Valley Firebirds, kde naskočil pouze do sedmadvaceti duelů v základní části a v play-off si nezachytal. Jeho tým přitom dokráčel až do finále AHL, kde podlehl Hershey 2:4 na zápasy.

Kometa tak má momentálně k dispozici mladé brankářské duo: dvaadvacetiletého Michala Postavu a Jana Kavana, který za tři týdny oslaví teprve devatenácté narozeniny.