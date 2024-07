Třetí námluvy se zámořským celkem už dopadly tak, že se plzeňský rodák rozhodl na západě USA zůstat.

„Vyjednávalo se dlouho, bylo plno sezení na telefonu. A Seattle se jasně vyjádřil, že má obrovský zájem pokračovat ve spolupráci. Řešilo se plno detailů, roli hrálo, že máme rodinu. Sám se ženu dopředu. Američané jsou byznysmeni a hokej berou jako jakékoli jiné podnikání. Já se nedívám vyloženě jen na peníze, že bych bral nejvyšší nabídku. Jenže v zámoří to dost často funguje tak, že s vámi počítají podle toho, jak vysoký kontrakt máte. Každopádně Robert Spálenka ze Sport Investu a jeho kolegové v zámoří odvedli skvělý kus práce." přesvědčoval gólman, který ve své první sezoně v zámoří po příchodu z Vítkovic chytal na farmě Seattlu v AHL v Coachelle.

Tam nastoupil do sedmadvaceti zápasů s procentuální úspěšností zásahů 91,4 %, jeho tým před týdnem podlehl ve finále celku z Hershey 2:4 na zápasy.

V play-off si ale český brankář nezachytal, přednost dostal kanadský gólman Chris Driedger. „Začátek sezony v Americe byl těžký, ale nepoložil jsem se z toho, naopak jsem se zvedl. Zároveň zůstávám nohama na zemi. Do Vánoc mě trápila dvě zranění, výsledky se nedařilo stabilizovat. Naštěstí jak padly Vánoce, úplně se to otočilo, což musím zaklepat. Už jsem se držel na určité úrovni a zlepšoval se. Na to chci navázat. Dokázal jsem i sám sobě, že když v tom budu pokračovat a ještě to povýším, je šance se do NHL dostat," přesvědčoval bývalý brankář Liberce, Chomutova, Ústí nad Labem nebo zmíněných Vítkovic.

Kometa se tak očekávané brankářské posily po bok talentovaného dua Michal Postava a Jan Kavan nedočkala.

„Klub zareagoval skvěle. Celé Kometě, jejímu majiteli panu Zábranskému, trenérovi gólmanů, všem lidem, s kterými jsem mluvil, jsem strašně vděčný za jejich lidský přístup. Za komunikaci, jednání. Chci jim poděkovat. Být v blízkosti takových lidí pro mě byla skvělá zkušenost. Když jsme si s panem Zábranským volali, sám jsem mu říkal, že bych se rád při mém případném návratu do Evropy s nimi zase spojil. A pak by záleželo na okolnostech. Nikdy neříkej nikdy," pověděl Stezka.

Nyní už ale jeho myšlenky směřují k následujícímu ročníku, kdy se pokusí prokousat k vytouženému startu v NHL. V Seattlu je ale na brankářském postu nabito, stabilně za něj chytají zkušený něměcký brankář Philipp Grubauer, jemuž sekunduje Joeye Daccord.

„Grubi je v NHL strašně dlouho, dokonce nás pozval k sobě domů, což bylo moc hezké, poznal jsem ho i z osobního hlediska. Je strašně fajn, pomohl mi, dal mi rady, tipy. Daccord loni dotáhl Coachellu do finále Calder Cupu, měl perfektní sezonu. Letos, když se Grubi zranil, ukázal obrovské kvality. A že na NHL má. S konkurencí počítám, je obrovská. Oba jsou strašně šikovní brankáři a zároveň féroví a hodní lidé," popsal Stezka.

A jaké jsou plány českého brankáře pro léto? „Bude dost krátké, udělám si kratší volno, aby se tělo dalo do kupy. Bude prostor navštívit rodinu, oslavit s manželkou první výročí svatby. Nudit se nebudeme," dodal Stezka.

Aleš Stezka

narozen: 6. ledna 1997

post: brankář

současný klub: Coachella Valley Firebirds (AHL)

bývalé kluby: Třemošná, Liberec, Sioux Falls Stampede, Chicago Steel (USHL), Benátky nad Jizerou, Chomutov, Ústí nad Labem, Havířov, Vítkovice

úspěchy: šampion USHL (2017), nejlepší brankář extraligy (2023), stříbro na Hlinka Gretzky Cupu (2014)