Večer plný premiér zažilo v pátek 6433 diváků v brněnské hale Winning Group Arena. Přestože Kometa vstoupila do utkání s Libercem mizerně a rychle prohrávala 0:2, nakonec si dokráčela pro tři body. Utkání vzal totiž do svých rukou americký snajpr domácích Steve Moses, který hattrickem zpražil Bílé Tygry a řídil výhru svého celku 5:2.

Brněnští hokejisté otočili nepříznivý vývoj pátečního utkání s Libercem a zvítězili 5:2. | Foto: Markéta Křížová/HC Kometa Brno

Do pátečního duelu rozradostnil Moses svým gólem brněnské fanoušky třikrát. Proti Liberci ale stihl svůj gólový příspěvek zdvojnásobit, když oslavil první hattrick v dresu Komety.

„Konečně mu to tam napadalo, doufám, že mu to pomůže. Očekáváme od něj, že bude dávat góly a rozhodovat zápasy, teď mu to vyšlo, snad v tom bude pokračovat,“ popsal brněnský asistent trenéra Jiří Otoupalík.

Hned dvakrát se Moses prosadil v přesilové hře, a dal tak vzpomenout na minulé sezony, kdy hra v početní výhodě byla jednou z hlavních předností brněnského celku.

V úvodu utkání to přitom vypadalo na libereckou show. Hosté už v osmé minutě vedli 2:0, když se dvakrát pohotově trefil Jaroslav Vlach. „Předvedli jsme parádní první třetinu, ve které jsme hráli přesně ten hokej, který jsme chtěli. Domácí pak ale přidali, dostali jsme se párkrát do potíží a už jako mnohokrát jsme dostali dva rychlé góly,“ rekapituloval liberecký asistent Jiří Kudrna.

Zbylé dvě dvacetiminutovky už patřily Brnu. Nejprve rozjel svou cestu za hattrickem Moses, který ve druhé třetině využil dvě přesilové hry. Do vedení pak poslal Kometu ve 46. minutě svým prvním gólem v sezoně Radek Kučeřík. „Za stavu 2:2 to bylo o tom, kdo dá třetí gól, který nakonec vstřelila Kometa a zaslouženě si došla pro vítězství,“ pokračoval Kudrna.

A závěr opět patřil domácím hokejistům. Nejprve přesnou ranou dokonal svůj velký večer Moses, následně upravil do prázdné branky na konečných 5:2 Adam Zbořil. „Utkání jsme perfektně odbojovali, za vítězství jsme velice rádi, protože se nám podařilo otočit nepříznivý stav 0:2. Kluci od druhé třetiny začali velice dobře bruslit a byli aktivní,“ těšilo Otoupalíka.

Kromě dvou rychlých úvodních tref Liberce nepoložily Kometu ani další zdravotní problémy. Už tak početná marodka se opět rozšířila, domácí dokonce dohrávali jen na čtyři obránce. „To je jediná kaňka utkání. V půlce zápasu odstoupil Marek Ďaloga, pak se zranil i Kučeřík, přitom už takhle máme mimo dost zraněných kluků,“ doplnil asistent kouče Jaroslava Modrého.

Kometa tak pětigólovou výhrou rázně odpověděla na nedělní prohru s Vítkovicemi a v extraligové tabulce drží sedmou příčku. I v dalším utkání se představí na vlastním ledě, v neděli hostí od pěti hodin odpoledne Třinec. Liberec je se ztrátou jediného bodu na brněnský celek devátý.