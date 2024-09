I když fanoušci hokejové Komety rozvinuli před zápasem choreo o začínající "superjízdě" brněnského celku, start jihomoravského týmu do nové extraligové sezony byl hodně ospalý. V úvodních sedmi minutách prvního utkání Brňané obdrželi dva góly a otevírací partii s Libercem prohráli před 6947 diváky 1:2. O jedinou branku Brňanů se postaral v 58. minutě v oslabení Jakub Kos po přihrávce dalšího mladého forvarda Jakuba Konečného.

Bílí Tygři v úvodu soupeře dokonale zaskočili a v páté minutě prostřelil v extralize debutujícího brankáře Komety Michala Postavu ukázkovou ranou Róbert Lantoši. O minutu a čtvrt později navýšil vedení hostů jeho krajan Martin Faško-Rudáš.

„Byl to ten špatný scénář, když jsme už v sedmé minutě prohrávali o dva góly, ještě k tomu na domácím ledě. Padla na nás deka, byli jsme všude o krok pozdě, přesto jsme měli šance dát tolik potřebný kontaktní gól. Ten přišel pozdě," litoval trenér Komety Kamil Pokorný.

Domácí se sice z hororového úvodu oklepali a vytvořili si šance, ale naráželi na spolehlivého Petra Kváču v bráně Liberce. Třeba v největší příležitosti první části ho v samostatném úniku nepřekonal Lukáš Cingel. „Byli jsme na začátku lehce nervózní a pak jsme soupeře zatlačili a měli i šance," podotkl brněnský útočník první formace Hynek Zohorna, jenž zažil obnovenou premiéru v Kometě.

„Bylo to trošku speciální, ale už to mám za sebou," usmál se čtyřiadvacetiletý forvard, jenž se vrátil do extraligy po šesti letech v zahraničí.

Střeleckou aktivitu definitivně přebrala Kometa od druhé části, ovšem nebezpečí nadále hrozilo i od hostů. A svůj tým několikrát podržel i Postava, který podle očekávání dostal v úvodním duelu v brankovišti Komety přednost před Gašperem Krošeljem. Zkraje druhé části ho po zakončení Tomáše Filippiho zachránilo břevno.

Jinak byli v prostřední třetině střelecky aktivnější domácí, kteří si vytvořili i slušné šance, ty ale využít nedokázali. Paradoxně až v oslabení se Kometa dočkala. Do přečíslení dva na jednoho se dostali v 58. minutě mladí forvardi Jakub Konečný s Jakubem Kosem, první jmenovaný nahrál do jízdy před bránu Kosovi, jenž zblízka překonal Kváču.

„Chystali jsem se na brejky Komety, v nich je hodně silná, stejně se ale do několika přečíslení dostala a v tom z oslabení jsme inkasovali," shrnul liberecký trenér Filip Pešán.

Kometa se následně ani nedostala k pořádnému závěrečnému tlaku a z prvního utkání vyšla bodově naprázdno. „Musíme se učit, nešlo nám založení útoků a musíme zapracovat na forčekinku," vypíchl hlavní prostor ke zlepšení Zohorna.

Další duel čeká Kometu už v pátek, kdy se představí od šesti hodin večer v Hradci Králové.

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 1:2

Třetiny: 0:2, 0:0, 1:0.

Branky a nahrávky: 58. Kos (Konečný, Postava) – 5. Lantoši (Krutil, Melancon), 7. Faško-Rudáš (Filippi, Melancon).

Vyloučení: 4:1.

Využití: 0:0.

V oslabení: 1:0.

Střely na branku: 29:27.

Diváci: 6947.

Kometa Brno: Postava – Davidson, Ščotka, Beaudin, Holland, Gulaši, Ďaloga, Bartejs – H. Zohorna, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, Marcinko (A), Jedlička – Zaťovič (C), Konečný, Říčka – Zbořil, Kollár, Kos.

Bílí Tygři Liberec: Kváča – Šimek (A), Krutil, Ivan, Melancon, Derner, Galvas, Aubrecht, Petrovický – Lantoši, Filippi (C), Faško-Rudáš – Ryšavý, A. Musil, Kel. Klíma – Vlach (A), Jansa, Thomas – Handl, Peterek.