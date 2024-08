„Bylo to výživné utkání u soupeře, u kterého to stojí vždy spoustu sil. Zakončili jsme blok trvající jedenáct dní a teď budeme mít tři dny volno. Zápas nám ukázal spoustu věcí, teď odfrkneme a budeme dál pracovat, extraliga se blíží," prohlásil brněnský kouč Kamil Pokorný.

Na úvodní gól se čekalo skoro až do poloviny zápasu, než se při vlastním oslabení utrhl i Marcinko a svůj únik zakončil přesnou střelou. Domácí zareagovali o čtyři minuty později, kdy se prosadil po teči Jakub Doktor.

Ve třetí části nejprve Kometa svou přesilovku nevyužila, domácí zato ano. V čase 59:21 dostal přihrávku na pravý kruh Kunc a puk poslal do odkryté brány. „Ve třetí části už to bylo kdo s koho. Flíček (Jakub Flek - pozn. red.) měl tutovku, ale tu jsme nevyužili. Pak jsme měli přesilovku, ale ta nebyla dobrá, soupeř to pak strhnul na svou stranu," shrnul brněnský kouč.

V dresu Komety odchytal celý zápas brankář Michal Postava. „Stejně jako v Itálii (v neděli v duelu o třetí místo na Dolomiten Cupu v Neumarktu inkasoval při výhře 7:1 proti Pustertalu jediný gól - pozn.red.) i tentokrát podal velmi slušný výkon. Je dobré mít tři gólmany a zamotanou hlavu k tomu," připustil Pokorný.

V Olomouci kryl Postavovi záda Jan Kavan, který už hostuje v Prostějově, podle Pokorného má ale i devatenáctiletý talent pořád šanci zabojovat o post jedničky v Brně. „Že je v Prostějově, není v tomto ohledu směrodatné. Je potřeba mít všechny tři brankáře ve hře. Káva v Prostějově vychytal skvělý zápas proti Zlínu (při své premiéře na Hané Kavan v úterý přispěl k výhře Prostějova 4:1 na Zlínem - pozn.red.)," dodal Pokorný.

Jeho svěřenci za sebou mají polovinu přípravných zápasů na novou sezonu. Tři prohráli a jeden vyhráli, další sehrají příští čtvrtek, kdy se představí ve Vídni proti tamějším Capitals hrajícím rakouskou ligu ICE Hockey League.

Olomouc - Kometa Brno 2:1

Třetiny: 0:0, 1:1, 1:0.

Branky a nahrávky: 33. Doktor, 60. Kunc (Navrátil, Orsava) – 29. Marcinko (Flek).

Vyloučení: 4:6.

Využití: 1:0.

V oslabení: 0:0.

Diváci: 2379.

Kometa Brno: Postava (Kavan) – Davidson, Ščotka, Beaudin, Holland, Gulaši, Ďaloga, Bartejs – Zohorna, Cingel, Flek (A), Pospíšil, Marcinko (A), Zbořil, Zaťovič (C), Kollár, Říčka, Kos, Konečný, Jedlička