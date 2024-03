Úspěch Komety? Trefila se do posil i trenéra a odmítla chaos

Jak mizerně hokejová Kometa základní část extraligy před necelým půlrokem v září začínala, když úvodní čtyři zápasy ztratila se skóre 5:17, tak úspěšně ji v neděli večer zakončila. Po výhře 3:2 po prodloužení nad Třincem Jihomoravané uhájili čtvrtou příčku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play-off. Tak vysoko nefinišovala Kometa základní část ani v mistrovských letech 2017 a 2018. „Překonali jsme problémy, když Patrik Martinec nečekaně skončil (hlavní trenér rezignoval po třetím kole – pozn. red.) a postupně se zvedali. Na začátku jsme vůbec nemysleli na to, že bychom skončili ve čtyřce, ale nakonec se to povedlo,“ sumarizoval překotný půlrok asistent brněnského trenéra Jiří Otoupalík. Jaké jsou podle Deníku Rovnost klíčové faktory brněnského úspěchu?

Předchozí 1 z 4 Další Steve Moses (na snímku vpravo) se stal se dvaceti trefami nejlepším střelcem Komety v základní části.Zdroj: Deník/Petr Kotala ŠŤASTNÉ RUCE. V posledních letech se Kometě stávalo až příliš často, že předsezonní akvizice nenaplnily očekávání. Tentokrát však mělo vedení brněnského klubu (až na výjimky) šťastné ruce. V obránci Danielu Gazdovi získalo Brno gólovou zbraň v zadních řadách, jaká v klubu už dlouho nefigurovala. Zlínskému rodákovi jen o jeden gól uteklo vyrovnání extraligového střeleckého rekordu mezi zadáky, když jich nasázel sedmnáct. Pro mnohé možná překvapivě zazářila i další předsezoní akvizice Lukáš Cingel. Od skromného slovenského forvarda se původně očekávala práce defenzivního útočníka, ale s osmatřiceti body nakonec skončil druhý v týmové produktivitě. Velké věci se čekaly od amerického střelce Steve Moses a i když v určitých pasážích sezony tápal, očekávání zatím naplňuje. V neděli to byl symbolicky právě on, kdo trefou na 2:2 zajistil Kometě klíčové vyrovnání a dvacátou brankou se osamostatnil na čele střelecké tabulky týmů. Tomáš Marcinko zase v Kometě svou černou prací před brankou dokazuje i Brnu, proč jej v Třinci milovali. Krokem vedle se zatím jeví pouze příchod útočníka Martina Kohoute, který se souží a náhradního brankáře Štěpána Lukeše. Trenér Komety Jaroslav Modrý (vpravo)Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ KLIDNÁ SÍLA. Jak bouřlivě pro Kometu základní část začala, když po třech prohrách v řadě rezignoval kouč Patrik Martinec, tak překvapivě a na Brno nezvykle poklidně utekl zbytek základní části. Vedení brněnského klubu se vyplatilo, že Martince po určitém lavírování nakonec natrvalo nahradilo v roli hlavního kouče jeho asistentem Jaroslavem Modrým, jenž v klubu působí od Vánoc 2022. Náročný ale klidný trenér vtiskl klubu kromě herního projevu také jistou uměřenost. Po zápasech šetřil emocemi a i když se Kometě výsledkově v prosinci nedařilo, nedošlo k překotným změnám, jako tomu bylo v některých předcházejících letech. Důkaz? Aspoň jeden zápas za Kometu v základní části si zahrálo dvaatřicet hokejistů do pole, tak nízké číslo vykázalo Brno naposledy v sezoně 2013/2014. Když ale Modrý cítil, že je to třeba, poslal zdánlivě nedotknutelného hvězdného forvarda Petra Holíka po nevýrazných výkonech do prvoligového Zlína. Mimochodem, skončená základní část byla první od sezony 2014/2015, při níž se ani jednou neobjevil na střídačce majitel a generální manažer klubu Libor Zábranský. Náhoda? Martin Zaťovič v uplynulé základní části zdvojnásobil svůj bodový příspěvek týmu oproti loňsku.Zdroj: HC Kometa Brno/Ivo Dostál VÝKONY HVĚZD. Holíkův osud byl v Kometě výjimkou. Ostatní esa naopak prožila úspěšnou základní část. Bodový rekord si vytvořili i nejproduktivnější hráč Komety Jakub Flek s pětačtyřiceti body i nejpilněji bodující obránce Jan Ščotka. Spolehlivými výkony držel Brno gólman Dominik Furch a velkou renesanci své kariéry zažil v základní části kapitán Martin Zaťovič. Od mnohých kritizovaný forvard na podzim procitl a opět patřil mezi důležité články Komety. Pouhých patnáct bodů z minulé základní části vylepšil na jedenatřicet bodů v uplynulé. Jan Kavan si odbyl premiéru v dresu Komety 20. prosince v Karlových Varech.Zdroj: Jakub Knap DOSPÍVAJÍCÍ SPASITEL. Když se na konci listopadu na dva měsíce zranil klíčový gólman Furch, ocitla se Kometa v pasti. Náhradníkovi Štěpánu Lukešovi se totiž vůbec nevedlo. Po druhé reprezentační pauze těsně před Vánocemi dostal šanci teprve osmnáctiletý mládenec Jan Kavan z juniorky Komety a i když v Karlových Varech přes prohru zaujal, trvalo ještě chvíli, než dostal v bráně definitivně důvěru. Kometa zkoušela třeba i dobře známého Pavla Jekela z prvoligové Třebíče, jemuž ale duel na Kladně vůbec nesedl a další šanci nedostal. Když navíc nedopadlo ani jednání o příchodu slovinského gólmana Gašpera Krošelja z Bánské Bystrice, vsadila Kometa definitivně na Kavana. Ten se za důvěru odvděčil úchvatně. Vychy Zajistil osm výher ze dvanácti zápasů a pyšní se vynikající procentuální úspěšností zásahů 93,05 procent.

