Gólman Jan Kavan (uprostřed) si při zranění Dominika Furcha připsal už deset extraligových startů.Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

MLÁDÍ VPŘED. V uplynulé části sezony si brněnský tým hned několikrát prošel trablemi s početnou marodkou, i proto sáhl do svých mládežnických kategorií.

Hned v několika případech se sázka na mladíky ukázala jako ideální. Devatenáctiletý útočník Jan Ekrt si při páteční výhře nad Vítkovicemi připsal první extraligový gól, ještě víc září gólman Jan Kavan.

Zranění brankářské jedničky Dominika Furcha dlouho vypadalo jako neřešitelná komplikace, pak se ale své příležitosti ujmul osmnáctiletý mladík a uhranul fanoušky nejvyšší soutěže.

I v neděli proti Liberci byl jedním ze stavebních kamenů brněnské výhry. „Ve druhé a třetí třetině nás zachránil. Díky němu jsme mohli zvítězit, protože nás udržel ve hře,“ chválil spoluhráče Zaťovič.

Mladíci do kabiny Komety naskočili ve dnech, kdy se jihomoravskému celku příliš nedařilo a přinesli svěží náladu. „Mladí hráči mají v dnešní době úplně jinak nastavenou hlavu. My jsme si to víc brali, ale tahle generace podle mě den po utkání ani neví, že hrála nějaký zápas. Pro hokej je to ideální,“ poznamenal kapitán.