Na sedmé příčce extraligové tabulky zakončili hokejisté Komety základní část v minulé sezoně a stejná příčka jim patří i v neúplné tabulce po úvodní čtvrtině první fáze nového ročníku. Brňané tak dali zapomenout na hororový vstup do sezony, kdy prohráli čtyři duely v řadě se skóre 5:17, přičemž po třetím kole rezignoval hlavní trenér Patrik Martinec.

Hokejisté Komety zakončili první čtvrtinu soubojem s mistrovským Třincem, jemuž doma podlehli 2:3 po nájezdech. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Začátek byl šokující, opravdu očistec. Člověk to pořád vstřebává a snaží se najít odpovědi, ale je to sport a zase nám to ukáže něco nového a připraví nás lépe na budoucnost, Asi ale můžeme být spokojení, kam jsme se od té doby posunuli,“ přemítal nad namáhavým startem Jaroslav Modrý, který po Martincově rezignaci povýšil z role asistenta do pozice hlavního kouče.

Chvíli se spekulovalo i o jeho konci na střídačce, jenže po vylepšení výkonů se v nové roli udržel. Po sérii čtyř proher Kometa vyhrála šest z devíti následujících duelů, naposledy v neděli brala bod po prohře 2:3 po samostatných nájezdech s Třincem. „Když vezmeme začátek sezony, tak jsme se zvedli hodně. Můžeme hrát s každým, jsme nepříjemní. Musíme dodržovat, co máme a vyvarovat se těch chyb. Proti Třinci jsme ale měli vyhrát za tři body,“ pravil brněnský útočník Petr Holík.

Jedenatřicetiletý kreativní forvard prožil statisticky jednu z nejhorších čtvrtin základní části za své účinkování v Kometě. Ve třinácti duelech zaznamenal jen čtyři body za gól a tři asistenci. „Ten kluk dělá svou práci a pracuje na tom, aby šel jeho výkon nahoru a stejně tak i celý tým. Jestli mu gól proti Třinci pomůže, ukáže až čas,“ přesvědčoval Modrý.

Na trápení z úvodu sezony dal rychle zapomenout americký útočník Steve Moses, který je po první čtvrtině s deseti body za sedm branek a tři asistence nejproduktivnějším hráčem brněnského celku. „Na začátku jsme se opravdu trápili a ani já si nepřipsal moc bodů. Je ale důležité pochopit, že i když dáte třicet gólů za sezonu, tak se neprosadíte každý druhý zápas. Jsou duely, kdy se daří, a kdy ne,“ vrátil se k neúspěšnému období Moses.

Kometa bez opor padla s mistrem v nájezdech: Něco lítá v kabině, přiznal Holík

Kometa ale nyní může hledět do druhé čtvrtiny s optimismem. Na čtvrtou pozici Třince zajišťující přímou účast v play-off ztrácí dva body, ohlížet se musí i za sebe. Ve vyrovnané pasáži tabulky zaostává jedenáctá Olomouc pouze o tři body. „Jsme na dobré cestě, ale musíme dál pracovat na systému,“ vyjádřil se Holík.

Druhou čtvrtinu otevře Kometa v pátek od šesti hodin večer na ledě Hradce a v neděli od pěti hodin odpoledne doma s Karlovými Vary, tedy se soupeři, s nimiž na začátku sezony prohrála 0:4.