První mise splněna! Hokejisté Komety v nervydrásajícím posledním duelu základní části vyhráli s Třincem na domácím ledě 3:2 po prodloužení a udrželi kýženou čtvrtou pozici v extraligové tabulce, kterou si zajistili přímý postup do čtvrtfinále play-off. V něm se představí od neděle 17. března a pondělí 18. března dvěma domácímí souboji s nejvýš postaveným týmem po základní části, který postoupí z předkola. Kometa zakončila základní část na nejvyšší pozici od sezony 2014/2015, kdy finišovala na třetí příčce.

Radost fanoušků Komety z gólu při utkání proti Třinci. | Video: Václav Petrů

V úvodní třetině sledovala vyprodaná Winning Group Arena ofenzivní podívanou plnou střeleckých pokusů na jedné i druhé straně. Na obou stranách ale zářili brankáři, na brněnské Dominik Furch a na třinecké Ondřej Kacetl.

Čekání na gól utnul ve dvacáté vteřině druhé části Lukáš Cingel, který na druhý pokus poslal puk zblízka za Kacetlova záda. Hosté mohli vzápětí srovnat, ale Čacho trefil jen brankovou konstrukci. Ve 26. minutě si ovšem vybral slabší chvilku jinak spolehlivý Furch, který za svá záda pustil banální nahození Marka Daňa na bránu od mantinelu.

Ve vypjatém duelu plném osobních soubojů pak domácím mohl vrátit vedení Martin Zaťovič, jenže zblízka napálil jen tyč. V další velké šanci se neprosadil Steve Moses.

Domácí se mohli dočkat rozdílové trefy ve třetí části, jenže nejprve Zdeněk Okál a následně ani Tomáš Marcinko se samotní před bránou neprosadili. A tak se radovali hosté. V dobré pozici se nemýlil Andrej Nestrašil.

S nadějemi Komety na přímý postup do čtvrtfinále to v té chvíli nevypadalo dobře, protože Litvínov se dostal do vedení v Olomouci, jenže domácí se dokázali vzepřít nepříznivým okolnostem. V přesilovce dostal puk Steve Moses a přesnou střelu z kruhu do šibenice, která byla jeho dvacátou v sezoně, zajistil Brnu kýžené vyrovnání.

Ve zbytku zápasu už Kometa kontrolovala vyrovnaný stav, který ji po šedesáti minutách zajistil jistotu udržení čtvrté příčky a postup do čtvrtfinále.

Duel dospěl do prodloužení, v němž mohl rozhodnout domácí Kristián Pospíšil, ale zblízka se přes Kacetla neprosadil. Ukázkový happy end pro Kometu zakončil za chvíli bývalý dlouholetý hvězdný forvard Třince Tomáš Marcinko, který se tváří v tvář bývalému spoluhráči Kacetlovi prosadil a rozhodl o výhře Komety.