Dobrá pohoda na tréninku i prázdná marodka. Hokejisté Komety zažívají před startem čtvrtfinálové série proti Litvínovu zdánlivou idylku, která může skončit v neděli, kdy je na programu první utkání série, jež se odehraje v Brně. „Bude důležité vyhrát první dvě utkání před domácími fanoušky. Teprve se ukáže, jestli je výhoda startovat doma. Někdy se vyplatí začínat venku,“ upozornil asistent trenéra Komety Jiří Otoupalík.

Dlouhé volno Komety mezi posledním duelem základní části proti Třinci (na snímku) a prvním duelem v play-off s Litvínovem se chýlí ke konci. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Brňané jsou sice podle sázkových kanceláří papírovým favoritem, v Kometě ale tuto roli odmítají. „Šance jsou padesát na padesát, ale cítíme, že mužstvo je připravené. Je velmi důležité, že máme kompletně zdravý tým,“ lebedil si Otoupalík.

Otazník se vznáší jen nad případným startem mladého obránce Radka Kučeříka, který je už zpět v tréninku po dlouhodobém zranění, jež si přivodil v lednovém utkání proti Pardubicím. „Finální rozhodnutí padne ve čtvrtek, kdy má poslední prohlídku u doktora a ten rozhodne,“ podotkl brněnský kouč.

K týmu se před play-off připojil útočník Pavel Jenyš, jenž strávil většinu sezony na hostování ve Znojmě, které sestoupilo z Chance ligy. „Máme čtyři pětky a dva obránce navíc, zatím je to kompletní složení. Uvidíme, jak se bude série vyvíjet a případně budeme reagovat hráči z Chance ligy,“ podotkl Otoupalík.

Tahoun Komety Flek o ambicích, nekomfortu v Litvínově i favoritech na titul

Brňané mají nezvyklou dvoutýdenní zápasovou pauzu mezi posledním utkáním základní části a nedělním startem play-off. „Zajel jsem domů, kde jsem se neukázal už dávno. Pauza nám prospěla, protože v lednu a únoru jsme hráli utkání skoro obden,“ poznamenal obránce Komety Marek Ďaloga.

I slovenský rychlík je důkazem, že v brněnské kabině panuje optimistická nálada. „Odehráli jsme s Litvínovem v sezoně dobré zápasy. Mužstvo máme poskládané dobře, na každém postu je kvalita, věřím, že budeme úspěšní,“ burcoval jeden z klíčových zadáků Komety, který v neděli oslavil pětatřicáté narozeniny.

Jihomoravanům vlila do žil optimismus nejlíp odehraná základní část od roku 2015, když skončili na čtvrté příčce. „Základní část se povedla, výsledky byly lepší. Začátek trošku haproval, ale pak jsme se zvedli a skončili čtvrtí. Takže to bylo pozitivní. Všechno se to nabaluje, takže i z osobního hlediska mi vyšla, když se dařilo týmu,“ pravil zkušený kapitán brněnského mužstva Martin Zaťovič.

Litvínovská pomsta? Tomek na Kometu umí, Severočechům hapruje obrana

Zatímco Kometa má pro čtvrtfinále k dispozici všechna esa, Litvínovu bude čtyři zápasy scházet stěžejní obránce Janis Jaks.

Bronzový medailista z loňského světového šampionátu obdržel od disciplinární komise stopku na čtyři zápasy za svůj zákrok na plzeňského Jana Schleisse z posledního utkání předkola, které se odehrálo v sobotu na západě Čech. „Absence každého takto kvalitního hráč je oslabením, ale myslím, že místo něj mají náhradu,“ dodal Otoupalík.