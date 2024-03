„Je to opravdu zvláštní, přitom nás žene vyprodaná hala a hrajeme tu rádi. My nad tím tak nepřemýšlíme. Snad to v Litvínově urveme a pak doma předvedeme gólový pytel,“ přeje si elitní brněnský bek Jan Ščotka poslední sedmé pokračování série, které by ve čtvrtek hostila brněnská Winning Group Arena.