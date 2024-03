Takhle si první čtvrtfinále play-off nepředstavovali. Hokejisté Komety v úvodní domácí partii sice last minute gólem v závěru třetí třetiny poslali duel do prodloužení, ale v bezmála čtyřhodinové bitvě nakonec podlehli Litvínovu 1:2 po nájezdech, v nichž o výhře hostí rozhodli hvězdní sourozenci Kašovi. David dal gól a Ondřej dva, přičemž druhá jeho trefa v deváté sérii rozhodla o výhře Severočechů.Ve čtvrtfinále tak Brňané prohrávají 0:1 na zápasy.

Fanoušci hokejové Komety si na první čtvrtfinále proti Litvínovu přichystali choreo. | Video: Václav Petrů

„Série bude strašně dlouhá a vyrovnaná. Stane se, že se tak prohraje, ale hned v pondělí je další zápas, na který se připravíme,“ přesvědčoval brněnský zadák Radek Kučeřík, který odehrál první utkání od vážného zranění stehna, kvůli němuž absentoval od 10. ledna.

Brňané se po dvoutýdenní zápasové pauze především v první třetině hledali. V jedenácté minutě si vybral slabší chvíli jejich fantom v bráně Dominik Furch. Za svá záda pustil tečované nahození litvínovského zadáka Radima Šaldy.

„Trvalo nám, než jsme se dostali do zápasového tempa a ten gól nás pak trochu přibrzdil,“ pravil brněnský trenér Jaroslav Modrý. Jeho svěřenci se přes dobře organizovaného soupeře a občas i vinou kostrbaté rozehrávky nedostávali do mnoha vyložených šancí. Když už si nějakou vytvořili, vychytal je spolehlivý brankář Matej Tomek.

„Je to gólman jako každý jiný,“ prohodil Kučeřík. Tvrdou partii ve třetí části podtrhl i trest pět minut plus do konce utkání pro elitního brněnského beka Jana Ščotku za zákrok do oblasti hlavy a krku na zakončujícího Michala Guta.

Toho vzápětí mstil Martin Havelka, který se paradoxně neutrhl na Ščotku, ale jiného brněnského zadáka Lukáše Kaňáka. Za bitku dostal Havelka také trest pět minut a do konce zápasu.

„Rozhodčí mi říkal, že litvínovský hráč dostal od Ščotky do hlavy, ale pak jsem se díval na video. Byl tam kontakt ramenem do prsou a hráč pak cuknul hlavou. Na jednu stranu chceme bránit hráče, aby se nezranili, ale na druhou stranu je to kontaktní sport,“ přemítal Modrý.

Kometa ve třetí části působila směrem dopředu bezradně, ovšem v předposlední minutě při power-play napřáhl na modré čáře Lukáš CIngel a vyrovnávací trefou poslal duel do prodloužení.

V něm měli větší šance hosté, ale zářil Furch, jemuž pomohla pár vteřin před koncem dvacetiminutového prodloužení i tyč po zakončení Petra Koblasy zblízka. V nájezdech se za domácí prosadili Jakub Flek a Daniel Gazda, za hosty ale předvedli svou show bratři Kašovi, kteří rozhodli o prvním triumfu Litvínova v Brně.

„V play-off by se nemělo rozhodovat v nájezdech, ale to štěstí se přiklonilo k nám. Bylo to velmi vyrovnané utkání, koncentrované z obou stran, kde padly taky smolné góly na obou stranách,“ uvedl trenér Litvínova Karel Mlejnek.

Druhá partie je na programu v brněnské Winning Group Areně v pondělí od pěti hodin večer.

Kometa Brno - Litvínov 1:2 sn.

Třetiny: 0:1, 0:0, 1:0 – 0:0.

Branky a nahrávky: 59. Cingel (Zbořil, Marcinko) – 11. Šalda (Hlava, O. Kaše), rozh. náj. O. Kaše.

Rozhodčí: Jaroš, Šindel – Brejcha, Špůr.

Vyloučení: 6:5.

Využití: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 35:30.

Diváci: 7700 (vyprodáno).

Stav série: 0:1.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Moro, Kaňák – Pospíšil, Kollár, Moses – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout.

Litvínov: Tomek – Zile, Demel, Šalda, Baránek, Czuczman, D. Zeman, Strejček – Kirk, Sukeľ (C), Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Kudrna, Jurčík, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka.