Nepříjemnost pro hokejovou Kometu, která po neděli prohrává 0:1 na zápasy ve čtvrtfinálové sérii extraligy s Litvínovem poté, co v úvodní partii padla 1:2 po nájezdech. V následujících třech duelech jí bude scházet jeden z klíčových beků Jan Ščotka, který dostal od disciplinární komise trest na tři zápasy kvůli zákroku na litvínovského Michala Guta.

První čtvrtfinále mezi Kometou Brno a Litvínovem. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Ščotka ve třetí části tvrdě srazil Guta, který se řítil do rychlého protiútoku. „Rozhodčí mi říkal, že litvínovský hráč dostal od Ščotky do hlavy, ale pak jsem se díval na video. Byl tam kontakt ramenem do prsou a hráč pak cuknul hlavou. Na jednu stranu chceme bránit hráče, aby se nezranili, ale na druhou stranu je to kontaktní sport,“ přemítal brněnský trenér Jaroslav Modrý nad zákrokem, po němž Ščotka dostal trest na pět minut plus do konce utkání.

Zákrok Jana Ščotky na Michala Guta

Zdroj: Youtube

Podobně viděl zákrok i jeho protějšek Karel Mlejnek. „Je to kontaktní sport, na druhou stranu rozhodčí to posoudil podle videa. Mě tam ovšem dráždily jiné zákroky," podotkl litvínovský kouč.

Stopku na jeden zápas obdržel i Gutův mstitel Martin Havelka, který si ale paradoxně vybral Zdeňka Okála, jenž se ani nebránil. Havelka utkání podobně jako Ščotka nedohrál a disciplinární komise mu v pondělí udělila stopku na jeden duel.

Zákrok Martina Havelky na Zdeňka Okála

Zdroj: Youtube

Druhá čtvrtfinálová partie mezi Kometou a LItvínovem startuje v Brně v pondělí od pěti hodin večer.