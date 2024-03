Zase poutal velkou pozornost. Od fanoušků v brněnské aréně si při novém hlasování vysloužil útočník hokejové Komety Kristián Pospíšil podobně jako při úvodních dvou partiích pozici hráče zápasu, ale nakonec byl tak trochu smutným hrdinou. Právě po jeho vyloučení za vysokou hůl ve třetí části se povedlo litvínovskému ostrostřelci Liamu Kirkovi srovnat na 1:1. Severočeši následně důležitou pátou partii čtvrtfinále play-off extraligy v Brně vyhráli 2:1 po prodloužení a v sérii znovu vedou nad Kometou 3:2 na zápasy.

Atmosféra při pátém čtvrtfinále série mezi Kometou a Litvínovem. | Video: Václav Petrů

„Kristiánovi nebudu nic vyčítat. Vyčítal bych to někomu jinému, ale o tom budu mluvit až později. Nechám si to pro sebe. Šlo o nevinnou akci. On je naražený od jednoho hráče, druhý se tam připlete a skončí to, jak to skončilo,“ komentoval Pospíšilovo „osudné“ vyloučení trenér Komety Jaroslav Modrý.

Zprvu to přitom vypadalo, že Brňané si převezli fazónu z Litvínova, kde ve čtvrtek a pátek vyhráli oba zápasy. V první části se na litvínovského gólmana Mateje Tomka hnal jeden útok za druhým a bylo jen otázkou času, kdy vyústí v otevírací trefu.

Pohříchu se Kometě povedlo vytěžit z excelentní první části jen jednu branku, když v sedmnácté minutě skóroval ze slotu Steve Moses. Martin Zaťovič napálil tyč, Tomáš Marcinko netrefil odkrytou bránu. A tak by se dalo pokračovat.

Litvínov se postupně dostal do hry, což zpečetil Kirk vyrovnáním v devětačtyřicáté minutě. „Hráli jsme líp než v prvních dvou domácích zápasech, ale někdy se stane, že po lepším výkonu prohrajete a po horším zase vyhrajete. Nic nekončí,“ burcoval obránce Komety Jan Ščotka.

Elitní brněnský bek naskočil do hry po třízapasové stopce kvůli zákroku z prvního duelu na litvínovského Michala Guta. Po návratu se stal nešťastným hrdinou klíčového okamžiku zápasu, když si v prodloužení předčasně lehl před najíždějícího Nicolase Hlavu, jemuž se otevřel prostor a následně si vylepšil pozici, překonal Furcha a trefou v 70. minutě spustil litvínovskou euforii.

„Měl jsem to řešit jinak, stejně je to ale pořád 2:3, musíme u nich vyhrát a vrátit sérii zpátky do Brna. Jinak jsem se cítil na ledě po té pauze dobře, nic mě nebolelo, mrzí mě pouze ten gól,“ přesvědčoval Ščotka, který bude se spoluhráči v v úterním šestém duelu v Litvínově hraném od půl šesté večer odvracet hrozící vyřazení.

Brňané budou doufat, že i na severu Čech se zatím potvrdí pozoruhodná anomálie této série spočívající v tom, že v dosavadních pěti zápasech vždy vyhrálo hostující mužstvo. „Možná je to tím, že hosté hrají vždy lehčeji, nemusí se hnát dopředu, a tak hrají zezadu a koncentrovaněji,“ přemítal Modrý.

Kometa Brno - Litvínov 1:2 pp.

Třetiny: 1:0, 0:0, 0:1 – 0:1.

Branky a nahrávky: 17. Moses (Zbořil) – 49. Kirk (O. Kaše, Jaks), 70. Hlava.

Rozhodčí: Hribik, Květoň – Hynek, Šimánek.

Vyloučení: 2:2.

Využití: 0:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 31:40.

Diváci: 7700 (vyprodáno).

Stav série: 2:3.

Kometa Brno: Furch – Gazda, Kučeřík, Holland, Ščotka (A), Moro, Kaňák, Osburn – Kos, Marcinko (A), Pospíšil – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Moses, Zbořil, Vincour – Kohout, Kollár, Okál.

Litvínov: M. Tomek – Jaks, Zile, Demel, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Koblasa, Sukeľ (C), Kirk – Abdul, Jurčík, Kudrna – Havelka, Zygmunt, Maštalířský.