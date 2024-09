Příprava Komety se totiž nestáčela úplně dobrým směrem. Prohra střídala prohru, navíc výkony brněnského celku měly upadající tendenci. Utkání ve Vsetíně bylo poslední kapkou. „Když odešli trenéři, tak jsem si na delší dobu vzal slovo. Jsem docela zvyklý mluvit, stejně jsem to měl už ve Varech, i když jsem tam nebyl nejstarší. Vždy ale klukům v kabině říkám, že si může vzít slovo každý a je jedno, jestli mu je patnáct nebo čtyřicet. Ostatní si ho vyslechnou,“ podotkl Flek.

Pro tentokrát se však jeho rozmluva ještě obešla bez většího běsnění. „Snažil jsem se být v klidu. Přece jen je ještě příprava, na nějaké běsnění a házení věcmi je čas. To by asi přišlo až v sezoně. Byla to důraznější promluva, ale ještě v klidném duchu,“ usmíval se útočník.

Slova úřadujícího mistra světa si brněnští hráči vzali k srdci. Při čtvrtečním návratu před své fanoušky předvedli proti Slovanu Bratislava nejlepší výkon přípravy. „Musím kluky pochválit, že na to dobře zareagovali. Zvlášť na domácím hřišti jsme do toho chtěli šlápnout. Předchozí zápasy nebyly úplně optimální, extraliga už se blíží, takže jsme si řekli, že pojedeme na sto procent. A bylo to dobré,“ chválil Flek.

Ten nastoupil ve formaci s Lukášem Cingeľem a Hynkem Zohornou, společně se postarali o čtvrtou trefu Komety. „Se Zohym už jsem něco odehrál v nároďáku, prakticky jsme spolu nastupovali celé jedno mistrovství. Takže se samozřejmě známe, vím, co od něj očekávat. A s Cingim jsem odehrál vlastně celou minulou sezonu, takže věřím, že nám to bude sedět i v extralize,“ hodnotil novou souhru jedenatřicetiletý hráč.

V bráně brněnského celku tentokrát dostal příležitost Michal Postava, který se blýskl čistým kontem. „Chytá výborně a věřím, že tu příležitost chytne za pačesy. Budeme se mu snažit co nejvíc pomoct a pak může Furcháčka plně nahradit. Krošelj tady zatím moc nepobyl, odjel na reprezentační sraz, teď je nějaký nachcípaný. Takže uvidíme, až přijede,“ okomentoval Flek brankářskou situaci.

Svěřenci Kamila Pokorného se před startem extraligy utkají už jen s Olomoucí, úplně ideální přípravu však za sebou nemají. „Bylo to takové všelijaké. Třeba turnaj v Itálii byl super, šlo o fajn zpestření, ale jeli jsme tam deset hodin autobusem, pro mě to byly první zápasy v přípravě. Takže jsem se trochu pral sám se sebou. A utkání ve Vídni – to snad ani nechci komentovat,“ kroutil hlavou zkušený hráč.

Právě utkání ve Vídni je největší kaňkou brněnské přípravy. Duel se kvůli vedru a nezpůsobilému ledu ani nedohrál, domácí navíc nevybíravým zákrokem zranili Tomáše Rachůnka. „S hokejem to nemělo nic společného, byla to naprostá tragédie. Začalo to u hrozného ledu, několikrát jsem vytekl s nervama, říkal jsem si, že jsme klidně mohli hrát někde na poli. Do toho ten styl domácích, každé střídání jsme dostali nějakou sekeru pod koleno nebo do lýtka, vyvrcholilo to tím, že hráč domácích jak náklaďák přejel Rachnu. Doufám, že už tam nikdy nepojedeme,“ ulevil si Flek.