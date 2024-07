Ve Spartě jste plnil roli spíš defenzivního útočníka, věříte, že v Kometě dostanete větší roli?

Určitě, přišel jsem si vybojovat šanci na větší vytížení. Na přelomu minulého roku jsme se ve Spartě bavili s trenérem, který mi řekl, že mě vidí jako defenzivního útočníka, který má chodit na oslabení a že nevidí možnost se posunout.

Přitom byste chtěl být spíš ofenzivněji laděný útočník…

Samozřejmě. Ve Spartě jsem plnil defenzivní roli, takže jsem se v obranné činnosti zlepšil, ale chci si vybojovat ofenzivnější roli, která mi byla vlastní v mládeži nebo mládežnických reprezentacích. Ale pokud dostanu defenzivnější roli i v Kometě, tak jí samozřejmě budu plnit.

O vašem příchodu do Komety se vědělo s velkým předstihem. Kdy přesně jste se s klubem dohodl?

To vám asi úplně přesně neřeknu, ale první nabídka přišla loni v listopadu, což mě velmi mile překvapilo. Bylo to s velkým zájmem. Nedohodli jsme se hned, ale postupem času. Byla tam i jedna jiná nabídka, nicméně vyhrála Kometa.

Hrál roli v rozhodování i váš otec Michal Konečný, bývalý hokejista a současný trenér druholigového Vyškova?

To si úplně nemyslím. Možná malinkou. Nikdy to ale nebylo tak, že by mi říkal pojď sem, nebo tam. Šlo o nějakou vzájemnou dohodu.

Bavíte se s otcem hodně o hokeji?

Je to asi na denní bázi. Nějak detailně ale ne. Po zápase si zavoláme. Když má táta možnost a zrovna nikde není se svým týmem, tak se dívá a většinou to rozebíráme.

Radí vám?

Určitě. Není to ale tak, že by mi kecal do stylu, jakým hraji. Ví, jaký hokej umím a když ho nehraji, tak mě na to upozorní.

Posloucháte v kabině narážky na to, že jste přišel ze Sparty?

Zatím jich nebylo úplně moc, ale někdy to slyšíte. Je to ovšem normální, když přijdete do nové kabiny z týmu, který je rivalem.

V Kometě je nyní hodně zkušených hráčů, jak se mezi nimi jako mladý kluk cítíte?

Cítím se dobře. Kluci mě přijali a bavíme se všichni pospolu. Nemám pocit, že bych byl mladý zobák. Mám za sebou už tři roky v extralize, takže role zobáka pro mě není, i když nejsem jeden z těch starších kluků.

Ve Spartě jste se potkal taky s obráncem Nickem Beaudinem, kanadskou posilou Komety, který na jaře přišel do Sparty, kde se mu ale nevedlo. Jaký je to hráč?

S ním jsem v Praze trávil hodně času po tom, co přestoupil do Sparty. Je to výborný kluk do kabiny a je s ním sranda. Pokud dostane roli, která mu sedí, tak bude určitě výborný a týmu hodně pomůže.

Je to vyloženě ofenzivní typ, že?

Byl draftovaný do NHL v prvním kole. Je ofenzivní. Na Spartě to pro něj bylo těžké, protože ho angažovali těsně před play-off do nabitého kádru, kde bylo osm obránců, z toho skoro všichni ofenzivní. Bylo pak těžké se přes zkušená a zavedená jména dostat do hry.

Do Komety se vracíte po sedmi letech. Pamatujete si živě ještě období před odchodem?

Samozřejmě, ty vzpomínky pořád jsou. Měli jsme tu vždycky super partu a pořád se vídáme. Za poslední dva roky v Kometě jsme byli s týmem na republikovém finále osmých tříd i mladšího dorostu.

Jakub Konečný

narozen: 19. června 2002

post: centr

současný klub: Kometa Brno

bývalé kluby: Žďár nad Sázavou, Sparta Praha, Litoměřice, Sokolov