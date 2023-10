Když před čtyřmi a půl roky z Komety odcházel, měl v šestnácti letech v kapse parádní sezonu, kdy ovládl bodování extraligy mladšího dorostu s úctyhodnými dvaaosmdesáti body ve třiatřiceti duelech. Hokejový útočník Jakub Kos se nyní do Brna vrací po letech ve Finsku, kde se sice na jednu stranu natrvalo neprosadil do sestavy Ilvesu Tampere, ale taky třeba stačil vybojovat stříbro na juniorském světovém šampionátu v lednu v Kanadě. Po příchodu do Komety působí sebevědomě a natěšeně. „Měl jsem i jiné možnosti, ale když se ozvala Kometa, bylo to jasné," říká dvacetiletý rodák z Kuřimi, který v pondělí odcestoval s brněnským týmem k úternímu duelu v Litvínově, kdy by si měl prožít debut v extralize.

Jakub Kos v pondělí odcestoval s hokejovou Kometou do Litvínova. | Foto: Deník/Václav Petrů

I v této sezoně vás podobně jako v minulých poslali z Ilvesu Tampere do klubu KOOVEE hrajícího druhou nejvyšší soutěž s názvem Mestis. Byla to ta poslední kapka, proč se rozloučit s Finskem?

Určitě. Už jsem potřeboval změnu. Když jsem sem přišel, cítím se hned líp, potřeboval jsem asi nějakou změnu. Bude to lepší pro můj rozvoj.

Bavili jste se s trenéry o své roli v brněnském týmu?

Nějak jsme se už bavili, ale ty hlavní informace teprve přijdou.

Kometa má ale čtyři vyrovnané formace. Bude to těžké se prosadit?

Tým je tu výborný, jak říkáte, má kvalitní čtyři lajny. Jsem tu teprve třetí den, takže o tom nechci mluvit. Sice jsem týden nehrál, ale jinak mám natrénováno dost. Nebyl jsem čtyři dny na ledě, ale stačí dva tréninky a bude to zas dobré.

FOTO: Záblesk mistrovských let. Kometa doma přejela Vary a stoupá tabulkou

Jak se změnilo prostředí v Kometě za čtyři a půl roku od doby, co jste odešel?

Je to úplně stejné. Když sem přijdu, vybaví se mi zážitky, které jsem měl před čtyřmi pěti lety. Nejhezčí z nich je, jak jsme byli vicemistři dorostu.

Vy jste tehdy ovládl bodování s 82 body. To jste měl snad hokejku ze zlata…

(smích) Bylo to dobré. Měli jsme super tým, přišel nám pomoct Svozka (Stanislav Svozil - pozn.red), byl tam Fajec (Patrik Fajmon), Sedlo (Ivo Sedláček), Brába (Jakub Brabenec) a další. Měli jsme lajnu, která byla pořád na ledě a ono se to pak nějak sečte.

Co vlastně můžete nabídnout Kometě?

Myslím, že nasazení a jsem taky dobrý bruslař. Chci být nepříjemný a dohrávat souboje. Zároveň ale hodlám být sebevědomý na puku, držet kotouč a taky chci dávat góly a přihrávat na ně.

Z Procházky je samotář. Dodává mi to vnitřní sílu, říká před bojem o titul UFC

Jaké máte první dojmy z kabiny?

Dobré, se všema jsem se postupně seznámil. Na některé kluky jsem se chodil před těmi roky dívat, z realizačního týmu znám pana Horáčka (Jiří Horáček - asistent trenéra - pozn.red.)

Jaký jste typ v kabině?

Zezačátku budu tišší, ale jinak mám většinou co říct. (úsměv)

S týmem odjíždíte do Litvínova, který rozjel sezonu parádně a je druhý. Nejde o těžkého soupeře na začátek?

Mně to právě vyhovuje. Mám rád výzvy a když je porazíme, výhra bude o to sladší.

Jaké to pro vás vlastně bylo stěhovat se v šestnácti do Finska?

Pomohlo mi to dost jak po hokejové, tak lidské stránce. Můžu o tom říct jen pozitivní věci.

FOTO: Maloměřice trápily favorita, „šalina derby" však opět patří Královu Poli

Spíš než nejvyšší soutěž za Ilves Tampere jste hrál Mestis za KOOVEE. Jaká je úroveň druhé nejvyšší finské soutěže?

Neřekl bych, že špatná. Někdy je dokonce těžší hrát tu nižší soutěž. Kluci tam lítají a nemá to moc systém. Je to ale určitě kvalitnější soutěž než před třemi roky.

Před dvěma lety vás draftovala Florida. Jste s klubem v kontaktu?

Určitě. Po každém zápase si voláme s Fiňákem, který se mnou probírá zápasy. I jemu se líbila varianta, že budu hrát nejvyšší soutěž v Česku.

Takže pořád nevzdáváte sen o NHL?

Určitě ne. Je to jedna z ambicí ukázat se tu a říct třeba o angažmá v zámoří. Chci hrát svůj nejlepší hokej pomoct týmu.

Jakub Kos

Narozen: 30. května 2003.

Post: levé křídlo/centr.

Současný klub: HC Kometa Brno.

Bývalé kluby: Ilves Tampere, KOOVE.

Úspěchy: stříbrné medaile na MSJ (2023), stříbro z extraligy mladšího dorostu (2019).