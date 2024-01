Lukáš Dostál si odbyl premiéru v Kometě 11. ledna 2019 v duelu proti Karlovým Varům.Zdroj: Deník/Attila Racek

LUKÁŠ DOSTÁL. Mládežnický klenot brněnské Komety zářil jak v dorostenecké, tak juniorské extralize, ale v A týmu Komety jako teenager dostal prostor jen sporadicky.

V turbulentní sezoně 2018/2019, kdy Kometa hledala stabilitu v bráně poté, co se příliš nevedlo hvězdné akvizice Marku Langhamerovi ani fantomovi Marku Čiliakovi a po překvapivém přestupu ani Liboru Kašíkovi, se Dostál propracoval ke svému debutu v Kometě před půlkou ledna 2019. Bylo to krátce po světovém šampionátu juniorů, v němž skončil národní tým už ve čtvrtfinále. Dostál debutoval v extralize, když mu bylo osmnáct let a byl o jedenapadesát dní starší než Kavan při své premiéře loni v prosinci v Karlových Varech.

A hned debut Dostálovi vyšel náramně, když se na výhře 3:1 nad Karlovými Vary podílel jedenadvaceti úspěšnými zásahy.

V následujícím domácím duelu s Litvínovem ovšem dostal v první třetině tři branky a do druhé části přepustil místo mezi třemi tyčemi Karlu Vejmelkovi. Kometa nakonec prohrála 3:5.

Brněnský rodák se za tři týdny přesouval do finského Ilvesu Tampere. Po návratu Čiliaka totiž pro něj nezbylo místo na soupisce. „Umožníme Lukášovi chytat kvalitní soutěž, ve které může po zbytek letošní sezony nabírat zkušenosti. Máme zájem, aby dostával co nejvíc příležitostí. Určitě je to pro jeho růst lepší, když bude chytat kvalitní zahraniční soutěž,“ řekl tehdy vedoucí sportovního úseku Komety Jaroslav Medlík.

Dostál už se do Komety nevrátil. Z Tampere se přesunul do zámoří, kde se postupně propracoval až do NHL, v níž stabilně chytá za Anaheim Ducks.