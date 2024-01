Temné období brněnské hokejové Komety bez zraněné brankářské hvězdy Dominika Furcha rozjasňuje nečekaný zachránce. Teprve osmnáctiletý talent z juniorky Jan Kavan, jenž je nejmladším brankářem brněnského klubu, který si zachytal extraligu. V neděli svými osmatřiceti úspěšnými zásahy zásadně přispěl k cenné výhře Komety nad Pardubicemi 4:3 po prodloužení. „Určitě to potěší, ale nesmím z toho dělat něco bůhvíjak velkého. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Bylo to strašně náročné jak po mentální, tak hlavně fyzické stránce. A musel jsem něco platit, což zabolelo,“ smál se rodák z Hodonína, který si zřejmě už ve středu od šesti hodin večer střihne s Pardubicemi domácí odvetu.

Jak na váš výkon v Pardubicích reagovali spoluhráči?

Dostal jsem pochvalu a taky pracovní helmu na hlavu. Měl jsem z kluků respekt před sezonou, kdy jsem s nimi začal trénovat, ale vzali mě v pohodě do party a podporujeme se navzájem. Teď už jsem s nimi sžitý.

Dva dny před duelem v Pardubicích jste proti Spartě střídal Štěpána Lukeše na konci první třetiny za stavu 1:3 a ve zbytku zápasu jste nedostal ani gól. Nerozklepala se vám v té situaci, kdy jste nastupoval na led, trochu kolena?

Neměl jsem co ztratit, šel jsem tam, abych dal týmu další šanci a pokud možno, abychom zápas otočili.

Opravdu jste byl klidný? Asi ne každý v osmnácti by zvládl za dané situace vyjet na led při šlágru se Spartou.

Nevím, čím to je, ale mám to nastavené tak, že když už jdu do branky za takového stavu, nemám co ztratit a moje práce je co nejvíc pomoct týmu k co nejlepšímu výsledku.

Takže jste rychle zapomenul i na chybu z vánočního utkání proti Českým Budějovicím, kdy jste předčasně vyjel z brány a soupeř dal laciný gól, kterým potvrdil výhru 5:2?

Když brankář dostane špatný gól, tak se z toho nesmí sesypat. Musí ho hodit za hlavu a soustředit se zase na další zákrok. A hlavně se musí z chyby poučit.

Jaká to pro vás byla změna z juniorské do seniorské extraligy?

Obrovská. Ale chodím pravidelně na tréninky s A týmem a skoro se nepřipravuju s juniorkou, takže spíš, když se vracím k juniorům, tak si zvykám na jiný styl.

V čem je největší rozdíl mezi těmito dvěma soutěžemi?

V extralize mužů je to určitě rychlejší a střely razantnější. Hráči taky víc rotují, takže je to složitější ve čtení hry.

A taky atmosférou při zápasech…

Popravdě fanoušky moc nevnímám, koncentruju se na zápas. Fanoušci ale samozřejmě hokeji dodávají šťávu.

Jaké to je potkávat se na trénincích s Dominikem Furchem?

Je to určitě obrovsky cenné. Vždycky se o jednotlivých zápasech bavíme a je užitečné ho taky vidět na ledě. Jsem strašně rád, že s ním můžu být v jednom týmu.

Pomáhá vám?

Zrovna před zápasem v Pardubicích jsem se ho ptal na nějakou radu, kterou jsem se snažil co nejvíc využít.

Je Kometa nyní správným místem pro váš rozvoj? Spousta vašich vrstevníků volí cestu před zámořské juniorské soutěže.

Určitě. Musím pochválit trenéra gólmanů (Jan Švaříček – pozn. red.), jak se mnou pracuje. Fakt se mi zatím nikdo nevěnoval tak jako on. Celkově jsem vděčný za trenéry, jakou mi dávají důvěru.

Budete se chtít výhledově prosadit natrvalo do A týmu Komety, nebo se hodláte pokusit prorazit v zámoří?

Cíl každého hráče v mém věku je dostat se do NHL, do zámoří. To je můj cíl, ale samozřejmě se vždy soustředím na to, kde zrovna chytám, abych podal co nejlepší výkon.

Je to váš dětský den zahrát si NHL?

Určitě je to jeden z mých velkých snů. Na zápasy NHL v noci se nedívám, ale potom mě zajímají sestřihy a sleduju taky Karla Vejmelku s Lukášem Dostálem a snažím se od nich něco odkoukat.

Znáte se s nimi?

S Karlem jsem v době covidu chvíli trénoval, takže jeho znám. Je neuvěřitelné, jak vletěl do NHL. Dostyho moc neznám, protože jsem přestupoval do Komety v osmé třídě, kdy on tu měl poslední sezonu a pak zamířil do Finska.

Váš ročník 2005 bude hrát prim na příštím mistrovství světa juniorů v Kanadě. Je pro vás lákadlo zachytat si tam?

Jde o velkou motivaci a byla by to parádní odměna za mou odvedenou práci.

Už na tom uplynulém šampionátu byl váš vrstevník z brány Michael Hrabal, jemuž jste dělal na šampionátu osmnáctek v roce 2022 dvojku. Co jste říkal na výkon jeho i celého týmu na turnaji, kde dokráčeli až k bronzu?

Ukázal se tam charakter týmu, především v zápase o bronz. Nesledoval jsem každé utkání, protože mám docela nabitý program, takže jsem neměl čas ani chuť, ale musím kluky pochválit, předvedli výborné výkony, i Hraboš chytal solidně.

Nastupujete v extralize dospělých i juniorů, zvládáte při tom všem i školu?

Ano, studuju dálkově střední školu v Litoměřicích, mým oborem je sportovní management. Jezdím tak jednou za půlroku na přezkoušení a jinak mi posílají různé úkoly, které doma dělám.

Jak jste se dostal do Litoměříc?

Minulý rok jsem studoval v Brně, ale trénoval dvoufázově, s dospělými i juniorkou. Museli jsme si s rodiči sednou a zvážit co dál. Je důležité dodělat maturitu, která mě čeká příští rok. Takže jsme zvolili tuhle variantu.

Jak zvládáte náročný program, kdy nastupujete jak za juniorku Komety, tak za A tým?

Je to náročné, ale musím být důsledný v regeneraci a nic nepodcenit. Jsem ale na zátěž zvyklý, na těžké tréninky a pak i zápasy.

Vyrůstal jste v Hodoníně, jak na ta léta vzpomínáte?

Pokaždé, když si na to vzpomenu, jsem rád, jak se mi tam věnovali. Mám na to dobré vzpomínky.

Máte nějaký brankářský vzor?

Je to určitě Carey Price. I proto jsem fandil Montrealu. Teď už ani ne, kdy tam nechytá.

Jan Kavan v této sezoně

extraliga dospělých:

4 zápasy

1 výhra, 3 prohry

úspěšnost zásahů 92,1 %

průměr 2,07 inkasovaných branek na zápas

extraliga juniorů:

23 zápasů

úspěšnost zásahů 92,9 %

2,30 inkasovaných branek na zápas