Dres další legendy visí od pátku pod stropem brněnské Winning Group Areny. Slavnostního vyvěšení dresu se svým číslem čtyři se před pátečním extraligovým duelem Komety proti Kladnu dočkal legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.

Slavnostní buly vhodil legendární obránce Jaromír Meixner. | Video: Václav Petrů

Třiaosmdesátiletý bek s přezdívkou Eiffel vybojoval v šedesátých letech s Kometou pět mistrovských titulů v československé lize a v letech 1965 a 1966 se představil i na světových šampionátech, kde v obou případech slavil stříbrné medaile. Po konci kariéry se stal brněnský rodák sportovním novinářem. Před dvěma roky v prosinci byl v Praze uvedený do Síně slávy českého hokeje.

Ideální sváteční večer. Kometa ocenila ikonu, i díky hattricku Vincoura vládla

„Moc na ohlížení zpátky nejsem. Bylo to krásné, příjemné a nádherné, ale jiná kapitola života. Nejradši se vracím ke všem těm milníkům kariéry, ať už to byl první přesun do Opavy, když jsem skončil v dorostu a došlo mně, že v Rudé hvězdě se do sestavy nedostanu, když se hrálo na čtyři beky a tam byly samé hvězdy. Jako osmnáctiletý jsem se odebral do Opavy, kde jsem pracoval i jako stavař, což jsem měl vystudované. Pak jsem šel na vojnu do Jihlavy a po dvou letech jsem se vrátil do Brna, když se naskytla šance. A samozřejmě rád vzpomínám na tu éru, kdy jsem byl u posledních pěti titulů. Víc jsme spali v jedné posteli se Zdeňkem Kepákem, než s manželkama," usmíval se Meixner v dřívějším rozhovoru pro Deník Rovnost.

Legendární bek je pravidelným návštěvníkem a glosátorem zápasů Komety a brněnští hokejisté mu v pátek zpříjemnili sváteční večer jasnou výhrou 8:1 nad Kladnem.